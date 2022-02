Patinage artistique : La Russie remporte l'épreuve par équipes, Valieva dans l'histoire

Les trois dernières épreuves prévues ce lundi n'ont pas apporté de changement au Top 5. La Russie est devenue championne olympique de l'épreuve par équipes de patinage artistique, après avoir augmenté son avance sur les Etats-Unis lors de la dernière journée. Pour la troisième édition de cette épreuve, après la victoire de la Russie à Sotchi en 2014 et du Canada à Pyeongchang en 2018, les Russes ont une nouvelle fois fait valoir leur supériorité, et ont pris un ascendant psychologique sur la concurrence, à la veille du coup d'envoi des épreuves individuelles. Ce lundi, les programmes libres des couples, de la danse sur glace et des femmes étaient au menu, et la Russie n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont d'abord remporté l'épreuve des couples, devant les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara, pendant que les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier ne pouvaient faire mieux que cinquièmes. La victoire rapportant 10 points, la deuxième place 9 points, la troisième place 8 points..., les Russes comptaient alors sept points d'avance sur les USA.

Un quadruple salchow pour Valieva !

Les Américains ont réduit l'écart à -6, après la victoire de Madison Chock et Evan Bates en danse sur glace devant Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (annoncés comme les rivaux des Français Papadakis/Cizeron). Mais cette deuxième place a assuré la victoire à la Russie, puisque les Américains ne pouvaient plus revenir au score lors de la dernière épreuve. Une dernière épreuve où Kamila Valieva, sur le Boléro de Ravel, a encore atomisé la concurrence, à seulement 15 ans, en s’imposant avec plus de 30 points d’avance (malgré une chute) sur Koari Sakamoto. La jeune Russe est même devenue la première femme à réussir un quadruple saut (un salchow) en compétition ! L’Américaine Karen Chen n’a pu faire mieux que quatrième, et la Russie s’impose donc au final avec neuf points d’avance sur les Etats-Unis et onze sur le Japon.



JEUX D'HIVER 2022 / PATINAGE ARTISTIQUE

Classement final de l'épreuve mixte - Lundi 7 février 2022

1- Russie : 74 points

2- Etats-Unis : 65

3- Japon : 63

4- Canada : 53

5- Chine : 50

...