Patinage artistique : La Russie en tête de l'épreuve par équipes

𝐊𝐚𝐦𝐢𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐢𝐞𝐯𝐚, 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐠𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 ⛸️



La prodige russe de 15 ans a ébloui la patinoire de #Beijing2022 lors de l'épreuve par équipes 👏 #ChaletClub pic.twitter.com/8HCHA1K3z4

Kagiyama domine Kondratiuk

JEUX D'HIVER 2022 / PATINAGE ARTISTIQUE

Classement de l'épreuve mixte (après 5 épreuves sur 8) - Dimanche 6 février 2022

En attendant le début des épreuves individuelles mardi, les meilleures nations du patinage artistique mondial s'affrontent lors de l'épreuve par équipes, une compétition qui a fait son apparition au programme olympique en 2014, à Sotchi. Dans cette épreuve, dix pays (mais pas la France) participent aux programmes courts des différentes disciplines (hommes, femmes, couples, danse sur glace), et seuls les cinq premiers peuvent prendre part au programme libre. Dix points sont attribués au pays vainqueur, neuf au deuxième, huit au troisième...etc Et après cinq épreuves sur huit, c'est la Russie qui est en tête du classement général, devant les Etats-Unis et le Japon.Mais ce dimanche, la Russie a glané son premier 10, sur le programme court féminin, grâce à la championne d'Europe en titre, Kamila Valieva, seulement âgée de 15 ans. Grâce notamment à un triple axel (le quatrième de l'histoire des JO chez les femmes), la native de Kazan a échoué à seulement 0,27 points de son record du monde établi le mois dernier.Le premier programme libre de la compétition s'est déroulé ensuite, et chez les hommes,Il a devancé assez largement le champion d'Europe russe Mark Kondratiuk. C'est lundi que les trois médailles seront attribuées dans cette discipline, à l'issue des programme libres chez les couples, les femmes et en danse sur glace. Avec seulement trois points d'écart entre la Russie et les Etats-Unis avant la dernière journée, le suspense est de mise.2- Etats-Unis : 423- Japon : 394- Canada : 305- Chine : 29...