Patinage artistique (H) : Record du monde pour Chen, Aymoz et Siao Him Fa ont répondu présent

Nathan Chen a déjà mis une option sur le titre olympique ! Sur « La Bohème » de Charles Aznavour, l’Américain a réalisé un programme proche de la perfection sur la glace de Pékin. Le médaillé d’argent avec les Etats-Unis lors de l’épreuve par équipes est parvenu à placer deux quadruples sauts, un flip en tout début de programme puis un lutz combiné à un triple boucle piquée à mi-parcours. Ajoutant à cela un triple axel, Nathan Chen a recueilli l’adhésion des juges au terme de son évolution. Avec un score total de 113,97 points, l’Américain est allé chercher un nouveau record du monde du programme court. Et il fallait bien ça pour déloger Yuma Kagiyama de la première place. En effet, ce dernier a placé la barre très haut d’entrée avec un quadruple salchow puis un quadruple boucle piquée combiné à un triple boucle piquée et un triple axel. Mais, malgré cela, le Japonais échoue à un peu plus de cinq points de Nathan Chen. Le podium provisoire est complété par Shoma Uno. Avec un quadruple flip, un quadruple boucle piquée et un triple axel, le Japonais compte un retard de huit points sur le leader.

Aymoz et Siao Him Fa ont répondu présent, Hanyu loin du compte

Les observateurs attendaient avec impatience le duel entre Nathan Chen et Yuzuru Hanyu mais le champion olympique en titre n’a pas été à la hauteur des attentes. Avec une erreur sur sa première figure, le Japonais a très vite été distancé. Malgré une combinaison quadruple boucle piquée-triple boucle piquée pour se reprendre et un triple axel dans la suite de son programme, Yuzuru Hanyu n’a pris que la septième place à 18 points de Nathan Chen et se retrouve déjà hors course pour défendre son titre. Côté Français, Kevin Aymoz n’a pas manqué ses débuts aux Jeux d’hiver. Le natif de Jarrie a réalisé un programme sans la moindre fausse note, parvenant à placer d’entrée une combinaison quadruple boucle piquée-triple boucle piquée mais également un triple axel. Avec un score de 93,00 points, Kevin Aymoz s’est classé dixième de cette première épreuve. Lors du programme libre, le Tricolore sera accompagné de son compatriote Adam Siao Him Fa. Malgré une chute sur un quadruple salchow, le Bordelais a placé une combinaison quadruple boucle piquée-triple boucle piquée pour aller chercher une note de 86,74 points qui le place à la 14eme position.



JEUX D'HIVER DE PEKIN / PATINAGE ARTISTIQUE (H)

Classement du programme court - Mardi 8 février 2022

1- Nathan Chen (USA) 113,97 points

2- Yuma Kagiyama (JAP) 108,12

3- Shoma Uno (JAP) 105,90

4- Junhwan Cha (CdS) 99,51

5- Morisi Kvitelashvili (GEO) 97,98

6- Jason Brown (USA) 97,24

7- Evgeni Semenenko (RUS) 95,76

8- Yuzuru Hanyu (JAP) 95,15

9- Keegan Messing (CAN) 93,24

10- Kevin Aymoz (FRA) 93,00

…

14- Adam Siao Him Fa (FRA) 86,74

…