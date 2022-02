Patinage artistique (H) : La consécration pour Chen

Cinquième des Jeux Olympiques de Pyeongchang à 18 ans malgré un programme court raté, Nathan Chen avait marché sur l’Olympiade suivante, avec trois titres mondiaux conquis en 2018, 2019 et 2021 (les championnats du monde n’ont pas eu lieu en 2020 pour cause de covid). Immense favori de ces Jeux de Pékin, l’Américain né à Salt Lake City de parents chinois n’a pas failli. Après avoir battu le record du monde lors du programme court, Chen a également remporté le programme libre, et de loin ! Sur une musique d’Elton John, il a réussi cinq quadruples sauts et n’a pas chuté, commettant seulement quelques toutes petites erreurs. Nathan Chen apporte une troisième médaille d’or aux Etats-Unis dans ces JO de Pékin, et a devancé pas moins de trois Japonais.

Le Japon en force

A la deuxième place, plus de 22 points derrière, on retrouve Yuma Kagiyama, âgé de 18 ans, qui a réussi trois quadruples sauts sur la musique de Gladiator, et qui confirme ainsi sa médaille d’argent obtenue lors des derniers Mondiaux. Son compatriote Shoma Uno (24 ans), deuxième à Pyeongchang, complète le podium, malgré plusieurs erreurs, sur un Bolero de Ravel remixé. Un autre Japonais suit au classement, et non des moindres, puisqu’il s’agit du double champion olympique en titre, Yuzuru Hanyu. Passé à côté du programme court (8eme) de ce qui devrait être ses derniers JO, le patineur de 27 ans a signé le troisième score du programme libre. Il a tenté, et manqué, le quadruple axel que personne n’a jamais réussi, en début de programme, mais s’est bien rattrapé par la suite. Pas assez toutefois pour monter sur le podium.

Aymoz 12eme et premier Français

Côté français, ils étaient deux patineurs présents dans la compétition masculine, et pour leurs tout premiers JO, ils ont fait bonne figure. Kevin Aymoz (24 ans), quintuple champion de France, a pris la douzième place finale, la faute notamment à une chute sur son tout premier saut. Adam Siao Him Fa, quadruple vice-champion de France à 21 ans, a quant à lui fait valoir de belles promesses pour l’avenir, avec une 14eme place finale. Mais la France attend toujours un médaillé olympique depuis Philippe Candeloro en 1998.



JEUX D'HIVER / PATINAGE ARTISTIQUE (H)

Classement final - Jeudi 10 février 2022

1- Nathan Chen (USA) : 332,60 points

2- Yuma Kagiyama (JAP) : 310,05

3- Shoma Uno (JAP) : 293

4- Yuzuru Hanyu (JAP) : 283,21

5- Junhwan Cha (CdS) : 282,38

...

12- Kevin Aymoz (FRA) : 254,80

14- Adam Siao Him Fa (FRA) : 250,15

...