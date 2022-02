Patinage artistique (H) : Aymoz et Siao Him Fa satisfaits pour leurs premiers JO

A respectivement 24 et 21 ans, Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa disputaient leurs tout premiers Jeux Olympiques cette année à Pékin, et ils ont respectivement pris la douzième et la quatorzième place finale. Sur la musique Outro de M83, Kevin Aymoz, le quintuple champion de France a chuté dès son premier saut, mais s’est bien rattrapé par la suite. Dixième du programme court, l’Isérois a fini quinzième du programme libre, et s’est dit satisfait au micro de France Télévisions, car il n’a pas eu une préparation parfaite. « Aujourd’hui ce n’était pas une question de performance ou de réussite, c’était une question de se battre jusqu’au bout. Je me suis battu du mieux que j’ai pu, avec la saison que j’ai fait. Un Top 12 pour mes premiers Jeux, avec la saison que j’ai fait, c’est très bien. J’ai donné sang, corps et larmes sur les derniers mois pour revenir à mon meilleur niveau. Avec le très peu de préparation que j’ai, je trouve que je tiens bien la route. Je suis très fier de moi », a confié celui qu’on retrouvera au mois de mars lors des championnats du monde de Montpellier.

Siao Him Fa : "Je ne regrette rien"

On retrouvera également bien sûr Adam Siao Him Fa, le quadruple vice-champion de France. Quatorzième du programme court, le Bordelais originaire de l’Ile Maurice a terminé treizième du programme libre, sur un medley des Daft Punk. Comme Aymoz, il s’est bien repris après une chute en début de programme. « Je suis très content. J’ai vraiment donné tout ce que j’avais à donner sur ces Jeux, a-t-il confié. Je me suis vraiment arraché et j’ai surtout pris beaucoup de plaisir. J’ai fait mon meilleur score de la saison, avec une performance qui n’est pourtant pas la meilleure. Je me suis vraiment trop amusé sur les pas, les sauts. Je me suis donné à fond sur chaque élément, je ne regrette rien. » Les deux Français ont pris date pour Cortina 2026 !