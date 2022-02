Patinage artistique (F) : Valieva meilleur score du programme court

Kamila Valieva est bien décidé à aller jusqu’au bout. Alors que le Tribunal Arbitral du Sport a validé la levée de sa suspension provisoire ce lundi mais que le CIO a confirmé que la remise des médailles n’aurait pas lieu si elle devait monter sur le podium, la jeune pépite du patinage artistique russe a dominé le programme court dans la patinoire de Pékin. Si elle n’a pas réalisé un quadruple saut, contrairement à son passage lors de l’épreuve par équipes, la native de Kazan a su placer un triple axel, un triple flip et une combinaison triple lutz-triple boucle piquée durant son programme court effectué sur « In Memoriam » de Kirill Richeter. Avec une note totale de 82,16 points, malgré une main posée sur la glace sur sa première figure, Kamila Valieva devance d’un peu moins de deux points sa compatriote Anna Shcherbakova. Une différence qui peut s’expliquer par la présence de seulement un triple flip et une combinaison triple lutz-triple boucle piquée dans le programme de la championne du monde en titre.

Sakamoto au contact des Russes

Une lutte pour les trois premières places qui s’annonce serrée lors du programme libre, programmé ce jeudi. En effet, la Japonaise Kaori Sakamoto ne compte qu’un peu plus de deux points de retard sur Kamila Valieva. Cette dernière, qui a patiné sur la musique du film Gladiator, a placé un triple lutz et une combinaison triple flip-triple boucle piquée dans son programme. Pour Alexandra Trusova et Wakaba Higuchi, les espoirs de podium ont été un peu douchés. En effet, la Russe pointe déjà à quasiment sept points et demi de sa compatriote quand la Japonaise accuse un retard d’un peu moins de dix longueurs. La présence à la première place de Kamila Valieva fait le bonheur de la Finlandaise Jenni Saarinen. En effet, cette dernière a pris la 25eme place de ce programme court. Or, pour éviter toute polémique, le CIO et l’ISU ont décidé d’accorder une place supplémentaire pour le programme libre en cas de qualification de la Russe.



JEUX D'HIVER DE PEKIN / PATINAGE ARTISTIQUE (F)

Classement après le programme court - Mardi 15 février 2022

1- Kamila Valieva (RUS) 82,16 points

2- Anna Shcherbakova (RUS) 80,20

3- Kaori Sakamoto (JAP) 79,84

4- Alexandra Trusova (RUS) 74,60

5- Wakaba Higuchi (JAP) 73,51

…