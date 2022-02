Patinage artistique (F) : Shcherbakova en or, Valieva au pied du podium

La pression était trop forte pour Kamilia Valieva. En tête après le programme court, la nouvelle petite pépite du patinage artistique (15 ans) est passée complètement au travers ce jeudi sur le libre alors qu'elle semblait en passe de pouvoir grimper sur la plus haute marche du podium olympique de ces Jeux. Fortement contestée par les spécialistes après que l'organisation lui a permis de concourir en dépit de son contrôle positif antidopage à un produit interdit, la Russe a craqué (141,93 pour un score final de 224,09 points). Passée en dernière position du dernier groupe, Valieva a multiplié les chutes et raté la plupart des figures imposées. Elle a terminé sa prestation en larmes et doit se contenter à l'arrivée de la quatrième place, au pied du podium. Anna Shcherbakova, déjà championne du monde de la spécialité, n'en demandait pas tant pour pouvoir célébrer son premier titre olympique. Avec un score de 175,75 points, soit moins que sa dauphine et compatriote Alexandra Trusova (177,13), la Russe pas beaucoup plus âgée que Valieva (18 ans) termine à la première place (224,09, score cumulé), avec un peu plus de quatre points d'avance sur Trusova (251,73), médaillée d'or virtuelle avant le passage de Shcherbakova.

Encore un doublé russe !

Sur le podium, cette dernière championne olympique pour la première fois de sa jeune carrière, devance finalement sa rivale russe, tandis que la Japonaise Kaori Sakamoto se consolera avec la médaille de bronze (233,13 points). Malgré quatre quadruples sauts réussis au cours de son programme, Trusova a dû s'incliner face à l'héroïne du jour, propulsée sur le toit de l'Olympe au prix de ses deux quadruples flips (les deux validés) et d'un sans-faute le reste du temps. Shcherbakova succède au palmarès à une autre Russe Alina Zagitova, sacrée quatre ans plus tôt à Pyeongchang. A l'époque, la Russie s'était déjà offert un doublé (Evgenia Medvedeva avait obtenu la médaille d'argent).