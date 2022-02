Patinage artistique (F) : Le TAS rendra sa décision lundi dans l'affaire Valieva

Il faudra encore patienter. Via un communiqué publié pas plus tard que ce samedi, le Tribunal arbitral du sport a annoncé qu'il rendra sa décision ce lundi, concernant la levée de la suspension de la patineuse artistique Kamila Valieva, par l'antidopage russe. A ce propos, le TAS a donc été saisi par les instances sportives internationales, à savoir l'ITA, soit l'instance en charge des contrôles antidopage durant les Jeux, le Comité international olympique et la Fédération internationale de patinage (ISU).

Au préalable, une audience de la chambre ad-hoc du Tribunal arbitral du sport aura ainsi lieu par visio-conférence, ce dimanche à 20h30, heure de Pékin, soit 13h30 heure française, comme indiqué par l'instance elle-même. Cette dernière a ainsi également et notamment ajouté : "A la suite de l'audience, le jury délibérera et préparera sa décision. Il est attendu que cette décision sera notifiée aux parties concernées lundi après-midi."



Valieva avait obtenu la levée de sa suspension

Pour rappel, la jeune patineuse artistique russe Kamila Valieva, aujourd'hui âgée de seulement 15 ans et déjà sacrée championne olympique par équipes du côté de Pékin, a été contrôlée positive, lors de la fin du mois de décembre, par l'agence russe antidopage (Rusada), à la trimétadizine. Cette dernière est généralement utilisée pour soigner les angines de poitrine. L'instance russe antidopage n'avait reçu la notification de ce résultat positif concernant ce fameux contrôle seulement ce mardi.

Par conséquent, elle a, dans la foulée, suspendu la petite prodige, au lendemain de son sacre par équipe. Toutefois, Valieva n'a pas attendu bien longtemps avant de réagir. En effet, ce mercredi, la jeune patineuse avait alors décidé de faire appel et avait même ainsi pu obtenir, tout bonnement, la levée de sa suspension, pour des raisons qui restent, toutefois, à déterminer. Cette levée de sa suspension lui permet donc de continuer la compétition et les entraînements, comme ce fut le cas ce samedi. C'est ce mardi que le programme court femmes aura lieu.