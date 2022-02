Patinage artistique (Couples) : Le titre à domicile pour Sui et Han

Cette fois, le titre olympique ne leur a pas échappé ! Devancés par Aljona Savchenko et Bruno Massot à Pyeongchang après avoir dominé le programme court, Wenjing Sui et Cong Han ont fait se lever le maigre public du Palais Omnisports de Pékin avec une performance de haute volée. Les Chinois ont donné le ton dès leur première figure avec le seule quadruple saut de la compétition. Enchaînant avec une combinaison triple boucle piquée-double boucle piquée-double boucle piquée, Wenjing Sui et Cong Han n’ont eu qu’une seule erreur à signaler avec un triple salchow qui a été rétrogradé. Avec 78,61 points sur les éléments exécutés puis 76,86 points sur les composantes du programme, le couple chinois a signé la meilleure performance du programme libre pour un total de 239,88 points. Et il fallait bien ça pour devancer Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov.

Mishina et Galliamov en bronze

Avec également une combinaison triple-double-double mais sans quadruple saut, les Russes n’ont pas commis la moindre erreur mais n’ont pas tout mis bout-à-bout pour faire la décision. Ils échouent à seulement 0,63 points des Chinois. Champions du monde en titre, Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont tout donné mais les deux premières marches du podium n’étaient pas à leur portée. Troisièmes à l’issue du programme court, ils ont déroulé ce qu’ils avaient prévu pour ce programme libre. Avec une combinaison triple salchow-euler-triple salchow, ils ont démarré tambour battant mais l’absence de quadruple saut n’a pas été remplacée par quatre triples dans la suite de leur évolution. Devancés d’un peu moins de deux points avant ce programme libre, ils terminent avec un total de 237,71 points et repartent de Pékin avec la médaille de bronze. Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlowski terminent quatrième devant les Chinois Cheng Peng et Yang Jin.



JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE PEKIN / PATINAGE ARTISTIQUE (COUPLES)

Classement final - Samedi 19 février 2022

1- Wenjing Sui-Cong Han (CHN) 239,88 points

2- Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov (RUS) 239;25

3- Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov (RUS) 237,61

4- Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii (RUS) 220,50

5- Cheng Peng-Yang Jin (CHN) 214,84

…