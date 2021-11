Paris 2024 : et si le marathon olympique passait par le château de Versailles ?

➡️ Peres Jepchirchir et Eliud Kipchoge, sacrés à Sapporo en août dernier.

Les candidats au titre olympique sur marathon à Paris en 2024 risquent d’être dépaysés. En effet, alors que le traditionnel Marathon de Paris propose un parcours quasiment immuable entre les Champs-Elysées et l’Avenue Foch, avec des passages par la Place de la Bastille ainsi que les Bois de Vincennes et Boulogne. Toutefois, pour les prochains Jeux d'été, les organisateurs auraient décidé de bousculer les habitudes et de faire sortir l’épreuve des limites de la Capitale. En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, le tracé de 42,195km proposera une grande boucle entre Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines avec un monument historique comme étape : le Château de Versailles. « Les sensations seront décuplées sur un parcours inédit et original, qui fera honneur au patrimoine et à l’histoire de l’Hexagone et de la région parisienne », a récemment confié le patron du COJO Tony Estanguet. La promesse pourrait bien être tenue.