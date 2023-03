Cette semaine marquait la clôture de la première phase de vente des billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et l'heure d'un premier bilan a sonné. Si les prix des packs ont été fortement critiqués en raison de leur prix extrêmement élevé, plus de 3,25 millions de billets ont été vendus et plus de 50% des acheteurs sont français expliquait mardi soir la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra.

En guise de défense, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, a expliqué que la vente de billets « est un programme clé dans le financement des Jeux. La billetterie compte pour un tiers dans nos revenus, c'est un enjeu stratégique ». Par ailleurs, il a indiqué de 400 000 billets à 24€ ont été vendus et représentent 13% des achats. Pour rappel, il est nécessaire de s'inscrire afin d'obtenir un créneau de réservation de 48h. La deuxième phase de vente débutera le 15 mars, avec une ouverture de la billetterie le 11 mai prochain. Au cours de cette phase, 1,5 million de billets seront mis en vente, dont les places les plus désirées et les plus chères. Par ailleurs, 10% de ces billets seront au tarif fixe de 24€, avec un maximum de 30 billets par personne, six par session ou quatre pour les plus demandées. Pour les places grand public, il faudra attendre l'automne.