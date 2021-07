Paris 2024: Les Jeux d'été s'ouvriront sur la Seine

Le 26 juillet 2024 marquera-t-il l’histoire des Jeux Olympiques ? C’est en tout cas la volonté du comité d’organisation des JO 2024, qui a décidé de mettre en place une cérémonie d’ouverture unique. Et la principale actrice de la fête, forcément organisée à Paris, sera… la Seine. Une information confirmée par Emmanuel Macron dans les colonnes de L’Equipe, ce samedi. « Cela fait maintenant quelques mois qu'il y a une volonté d'avoir une cérémonie d'ouverture vraiment unique et révolutionnaire. La première fois que Tony (Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024) m'a présenté l'idée, il y a un an, j'ai trouvé qu'elle était folle et j'ai dit banco. Donc je peux vous confirmer que cette cérémonie aura lieu sur la Seine », explique ainsi le président de la République.

Des centaines de milliers de spectateurs ?

Une cérémonie nautique qui devrait se dérouler sur des barges, même s’il reste encore pas mal de pain sur la planche du comité d’organisation. « Il reste à finaliser de nombreux détails : la sécurité, le récit, le parcours. Elle se fera sur des barges sur la Seine en utilisant aussi ses berges et tout ce que la Seine offre comme cadre urbain. C'est un travail avec l'équipe de Tony Estanguet, la ville de Paris, les autres collectivités, l'ensemble des services de l'État. Mais notre volonté est que l'on puisse véritablement offrir un événement inoubliable », ajoute Emmanuel Macron, séduit à l’idée de sortir l’inamovible cérémonie d’ouverture olympique d’un stade fermé.

De quoi permettre au plus grand nombre d’assister à l’évènement ? C’est en tout cas l’objectif de Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024. « Si on met une cérémonie d'ouverture en plein centre-ville, on donne accès à des centaines de milliers de personnes, a ainsi expliqué le triple champion olympique de canoë, sur le plateau de France TV. Donc forcément ça devient un spectacle absolument incroyable, gratuit pour une partie des gens. Et on va aussi valoriser notre patrimoine, c'est pas juste un stade, mais c'est le plus beau patrimoine de cette ville incroyable que l'on va mettre en exergue. » Le rendez-vous est pris.