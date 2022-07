Paris 2024 : Des changements à venir dans la carte des sites

Le Conseil d’administration de Paris 2024 s’est réuni ce mardi, et le sujet de la carte des sites olympiques et paralympiques était notamment à l’ordre du jour. Plusieurs changements ont été validés, sous réserve de la validation du Comité international olympique et des Fédérations internationales. Cela concerne notamment les épreuves de tir et de para tir. Elles ne se tiendront pas à La Courneuve (qui accueillera le départ du Para marathon, et le départ de l’épreuve de cyclisme ouverte au grand public) mais à Châteauroux, « qui offre les meilleures conditions d’organisation des compétitions ».

« Fort des échanges positifs avec la Fédération Nationale de Tir, et de l’enthousiasme des élus du territoire, Paris 2024 poursuit les discussions avec les acteurs concernés afin de valider les modalités techniques et financières relatives à l’accueil de cette nouvelle collectivité hôte », dit le communiqué de Paris 2024.



Le basket à Lille, le hand à Paris ?

Concernant la phase de préliminaire de l’épreuve de basket, elle devrait finalement se tenir au stade Pierre-Mauroy de Lille, tandis que celle de handball se tiendrait dans le Hall 6 du Parc des Expositions de la Porte Versailles. « Le CIO se prononcera sur la validation définitive de ces sites, en particulier, lorsque l’ensemble des études techniques permettront de valider la conformité du stade Pierre Mauroy au cahier des charges établi par la FIBA », précise Paris 2024. Les phases finales auront lieu, comme prévu, à l’Arena Bercy.

Par ailleurs, la ville de Villepinte, en Seine-St-Denis, a été retenue pour accueillir la phase préliminaire des épreuves de boxe, l’épreuve de classement d’escrime du Pentathlon moderne ainsi que les compétitions de volley-ball assis des Jeux Paralympiques, sous réserve de la validation des Fédérations internationales concernées. Les phases finales des épreuves de boxe seront organisées à Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier, après les compétitions de Tennis.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques sur la Place de la Concorde ?

Enfin, le Conseil d’administrations s’est prononcé en faveur de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques sur la Place de la Concorde. « Des discussions seront menées ces prochaines semaines avec le Comité international paralympique pour s’accorder sur les enjeux de jauge spectateurs, d’accessibilité, d’expérience athlètes, et de budget,», conclut le communiqué de Paris 2024.