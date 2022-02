Olympisme : Martin Fourcade et Frida Hansdotter élus à la commission des athlètes du CIO

Une belle victoire pour Martin Fourcade ! Retraité depuis mars 2020, le légendaire biathlète français, âgé de 33 ans, ne chôme pas. Déjà président de la de la commission des athlètes de Paris 2024, le Catalan rêvait de devenir membre de la Commission des athlètes du Comité international olympique, et son vœu a été exaucé ce jeudi. Préféré à Renaud Lavillenie pour être le candidat français, Fourcade est le sportif qui a obtenu le plus de voix lors de ce vote qui s’est déroulé entre le 27 janvier et le 16 février en marge des JO de Pékin. Avec 971 voix sur 2307 votants, il devance l’ancienne skieuse suédoise Frida Hansdotter (694), élue elle aussi. Quatorze autres sportifs étaient candidats mais n’ont pas été élus, comme la hockeyeuse suisse Florence Schelling (3eme avec 619 voix), le bobeur canadien Oluseyi Smith (4eme avec 438 voix) ou encore le bobeur israélien Adam Edelman (dernier avec 37 voix).

Un mandat de huit ans

Martin Fourcade (sept médailles olympiques dont cinq en or) et Frida Hansdotter (championne olympique du slalom en 2018) sont élus pour un mandat de huit ans, et seront proposés à l’élection des Membres du CIO lors de la Session du 19 février à Pékin. « Nous avons eu un nombre record de candidats provenant d'un large éventail de pays et de sports, et je tiens à remercier tous les candidats d'avoir manifesté leur intérêt à représenter les athlètes du monde, a réagi l’ancienne hockeyeuse finlandaise Emma Terho, présidente de la Commission des athlètes. Nous avons également été ravis de voir le taux de participation élevé des athlètes participant et partageant leur voix lors de l'élection de la commission des athlètes du CIO. Félicitations et bienvenue aux deux nouveaux membres qui rejoignent la commission des athlètes du CIO à un moment passionnant, six mois seulement après l'élection de quatre membres à Tokyo. Nous avons une Commission extrêmement motivée, pleine d'énergie et d'enthousiasme. Je suis ravie de l'opportunité collective que nous avons de représenter les intérêts des athlètes et de tirer parti de l'excellent travail accompli par la Commission au fil des ans. »



La déclaration de candidature de Fourcade :



« En tant qu'athlète, j'ai eu l'honneur de participer à trois Jeux olympiques et de remporter sept médailles, dont cinq en or. J'ai découvert le pouvoir du sport et j'ai vu à quel point le Mouvement olympique était beaucoup plus fort lorsqu'il était soutenu par les athlètes. Au cours de ces 10 dernières années, je suis venu vous voir nombreux, par curiosité et par intérêt pour vos disciplines, mais surtout pour échanger avec vous. Sur la base de cette expérience, je me présente aux élections à la commission des athlètes (CA) du CIO, afin que notre voix puisse non seulement être entendue mais aussi prise en considération. Je m'engage à représenter les athlètes en tant que Président du CA des Jeux de Paris 2024 et du CA de l'Union Internationale de Biathlon afin de promouvoir et défendre le sport tel que je l'ai toujours pratiqué : un sport propre, qui donne sa chance à chacun et prend en compte les enjeux environnementaux qui sont si cruciaux pour l'avenir de nos sports d'hiver. Si vous m'accordez votre confiance, je continuerai à travailler avec vous pour être le catalyseur du changement que nous souhaitons voir. »