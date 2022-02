Olympisme : Lappartient et Fourcade deviennent membres du CIO

Humbled to have been elected as an IOC Member today during the 139th IOC Session in Beijing 🇨🇳

It’s an honour to continue to spread the message of Olympism as the UCI President, the Chair of the IOC’s Esports and Gaming Liaison Group and now an IOC Member. pic.twitter.com/DWYlb6B0yd



— David Lappartient (@DLappartient) February 19, 2022

Lappartient va représenter l’UCI au sein du CIO

La France a désormais quatre de ses représentants membres du Comité International Olympique. Guy Drut, champion olympique du 110m haies en 1996, et Jean-Christophe Rolland, médaillé d’or du deux de pointe sans barreur en 2000, ont été rejoint pas deux nouveaux membres officiellement élus ce samedi lors de la 139eme Session du CIO, organisée en marge des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Tout d’abord, Martin Fourcade a été officiellement reconnu avec 75 voix pour et aucune contre, après avoir obtenu très largement le soutien de ses pairs à l’issue d’un vote organisé en marge des épreuves qui se sont tenues dans la capitale chinoise. Le quintuple champion olympique de biathlon va siéger au sein de la Commission des Athlètes, aux côtés de la Suédoise Frida Hansdotter, dont la candidature a également été validée. « Hier (vendredi), cela a été la dernière journée de ma vie en tant que champion, a confié Martin Fourcade à l’issue de son élection. Je suis désormais membre du CIO et j'ai hâte de travailler avec vous. »Aux côtés de Guy Drut, Jean-Christophe Rolland et Martin Fourcade, qui a été élu pour un mandat de huit ans, la France pourra compter sur David Lappartient au sein du Comité International Olympique. En décembre dernier, la Commission Exécutive du CIO avait recommandé le nom du président de l’Union Cycliste Internationale (UCI) pour devenir membre pour les huit prochaines années. Avec 68 voix en faveur de sa candidature et quatre contre, celui qui a été réélu l’an passé à la tête du cyclisme mondial devient membre à part entière de l’instance olympique pour les huit prochaines années. Cette 139eme Session du CIO a également été l’occasion d’introniser pour la première fois un réfugié reconnu par le Haut-Commissariat aux Réfugiés comme membre de l’institution. Yiech Pur Biel, qui a participé aux Jeux Olympiques à Rio puis a été chef d’équipe de la délégation de réfugiés à Tokyo l’an passé, fait son entrée au CIO tout comme la Slovaque Danka Bartekova qui, après huit ans au sein de la Commission des Athlètes, a été confirmé comme membre.