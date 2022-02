JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Combiné nordique (pas d'épreuve féminine)

Mercredi 9 février

Tremplin normal individuel, saut à ski

>>> Ryota Yamamoto (JAP) a signé la meilleure performance, Matteo Baud (FRA) 12eme, Laurent Muhlethaler (FRA) 21eme, Gaël Blondeau (FRA) 30eme, Antoine Gérard (FRA) a été disqualifié.

10 km, ski de fond

Classement final

1- Vinzenz Geiger (ALL) 25:07.7

2- Joergen Graabak (NOR) (+0.8)

3- Lukas Greiderer (AUT) (+6.6)

4- Johannes Lamparter (AUT) (+9.0)

5- Johannes Rydzek (ALL) (+21.8’)

...

18- Matteo Baud (FRA) (+2:01.3)

28- Laurent Muhlethaler (FRA) (+3:18.9)

31- Gaël Blondeau (FRA) (+3:35.6)

…



Mardi 15 février

Grand tremplin individuel, saut à ski

>>> Matteo Baud, premier Français, occupe la 16eme place, le Norvégien Jarl Magnus Riiber en tête du classement provisoire

10 km, ski de fond

1- Joergen Graabak (NOR)

2- Jens Luraas Oftebro (NOR) à 0”4

3- Akito Watabe (JAP) à 0”6

4- Manuel Faisst (ALL) à 3”3

5- Lukas Greiderer (AUT) à 11”8

...

14- Antoine Gérard (FRA) à 1'39”1



Jeudi 17 février

Grand tremplin par équipes, saut à ski

1- Autriche : 475,4 points

2- Norvège : 469,4 points (8 secondes de retard sur l'Autriche lors de l'épreuve de ski de fond)

3- Allemagne : 467 points (11 secondes)

4- Japon : 466,6 points (12 secondes)

5- France : 410 points (1'27 de retard)

...

12h00 : 4x5 km par équipes, ski de fond



Saut à ski

Samedi 5 février

Tremplin normal individuel hommes, qualifications



Tremplin normal individuel femmes, manche 1

Tremplin normal individuel femmes, manche finale

1- Ursa Bogataj (SLO) : 239 points

2- Katharina Althaus (ALL) : 236,8pts

3- Nika Kriznar (SLO) : 232pts

4- Sara Takanashi (JAP) : 224,1pts

5- Ema Klinec (SLO) : 215,4pts

…

11- Joséphine Pagnier (FRA) : 179,5pts

…



Dimanche 6 février

Tremplin normal individuel hommes, manche 1

Tremplin normal individuel hommes, manche finale

1- Ryoyu Kobayashi (JAP) : 275 points

2- Manuel Fettner (AUT) : 270,8 points

3- Dawid Kubacki (POL) : 265,9 points

4- Peter Prevc (SLO) : 265,4 points

5- Evgeniy Klimov (RUS) : 261,5 points

…



Lundi 7 février

Par équipes mixte, manche 1

Par équipes mixtes, manche finale

1- Slovénie : 1001.5 points

2- Russie : 890.3 points

3- Canada : 844.6 points

4- Japon : 836.3 points

5- Autriche : 818.0 points



Vendredi 11 février

12h00 : Grand tremplin individuel hommes, qualifications



Samedi 12 février

Grand tremplin individuel hommes, manche 1

Grand tremplin individuel hommes, manche finale

1- Marius Lindvik (NOR) : 296,1 points

2- Ryoyu Kobayashi (JAP) : 292,8 points

3- Karl Geiger (ALL) : 281,3 points

4- Kamil Stoch (POL) : 277,2 points

5- Markus Eisenbichler (ALL) : 275,7 points



Lundi 14 février

Par équipes hommes, manche 1

Par équipes hommes, manche finale

1- Autriche, 942,7 points

2- Slovénie, 934,4

3- Allemagne, 922,9

4- Norvège, 922,1

5- Japon, 882,8



Ski de fond

Samedi 5 février

Skiathlon 7,5 km + 7,5 km femmes

1- Therese Johaug (NOR) en 44'13"7

2- Natalia Nepryaeva (RUS) à 30"2

3- Teresa Stadlober (AUT) à 30"5

4- Kerttu Niskanen (FIN) à 36"1

5- Frida Karlsson (SUE) à 42"5

...

9- Delphine Claudel (FRA) à 1'17"8

38- Coralie Bentz (FRA) à 5'20"7

...



Dimanche 6 février

Skiathlon 15 km + 15 km hommes

1- Alexander Bolshunov (RUS) en 1h16'09"8

2- Denis Spitsov (RUS) à 1'11

3- Iivo Niskanen (FIN) à 2'00"2

4- Hans Christer Holund (NOR) à 2'30"9

5- Paal Golberg (NOR) à 2'52"5

...

10- Clément Parisse (FRA) à 3'57"2

14- Jules Lapierre (FRA) à 4'12

23- Maurice Manificat (FRA) à 5'07"7

...

Abandon : Hugo Lapalus (FRA)



Mardi 8 février

Sprint libre femmes





1- Jonna Sundling (SUE) 3'09"68

2- Maja Dahlqvist (SUE) +2"88

3- Jessie Diggins (USA) +3"16

4- Rosie Brennan (USA) +4"49

5- Nadine Faehndrich (SUI) +7"21

...

>>> Léna Quintin (FRA) - 31eme - éliminée en qualifications



Sprint libre hommes

1- Johannes Klaebo (NOR) en 2'58”06

2- Federico Pellegrino (ITA) à 0”26

3- Alexander Terentev (ROC) à 1”31

4- Joni Maki (FIN) à 2”12

5- Artem Maltsev (ROC) à 3”59

...

>>> Lucas Chanavat (FRA) et Richard Jouve (FRA) éliminés en demi-finales, Renaud Jay (FRA) éliminé en quarts de finale



Jeudi 10 février

10 km classique femmes

1- Therese Johaug (NOR) en 28'06"3

2- Kerttu Niskanen (FIN) à 0"4

3- Krista Parmakoski (FIN) à 31"5

4- Natalia Nepryeva (RUS) à 31"6

5- Katharina Henning (ALL) à 43"4

...

40- Coralie Bentz (FRA) à 3'11"3

41- Melissa Gal (FRA) à 3'19"4

...



Vendredi 11 février

15 km classique hommes

1- Iivo Niskanen (FIN) en 37'54"8

2- Alexander Bolshunov (RUS) à 23"2

3- Johannes Klaebo (NOR) à 37"5

4- Hans Holund (NOR) à 49"8

5- Alexey Chervotkin (RUS) à 56"9

...

7- Hugo Lapalus (FRA) à 1'14"8

12- Maurice Manificat (FRA) à 1'54"9

49- Richard Jouve (FRA) à 4'01"8

...



Samedi 12 février

Relais 4x5km femmes

1- Russie en 53’41’’0

2- Allemagne à 18’’2

3- Suède à 20’’7

4- Finlande à 21’’2

5- Norvège à 28’’8

...

12- France à 5’22’’9

...



Dimanche 13 février

Relais 4x10 km hommes

1- Russie en 1h54'50"7

2- Norvège à 1'07"2

3- France à 1'16"4

4- Suède à 2'09"7

5- Allemagne à 2'55"8

...



Mercredi 16 février

Sprint classique par équipes femmes, demi-finales

Sprint classique par équipes hommes, demi-finales

Sprint classique par équipes femmes, finale

1- Allemagne en 22’09″85

2- Suède à 0″17

3- Russie à 0″71

4- Finlande à 3″86

5- Etats-Unis à 12″93

…

10- France à 1’55″07



Sprint classique par équipes hommes, finale

1- Norvège en 19'22"99

2- Finlande à 2"46

3- Russie à 4"29

4- Suède à 15"06

5- Canada à 22"31

...

7- France à 35"38

...





Samedi 19 février

Mass start 30 km hommes

1- Alexander Bolshunov (RUS) en 1h11'32″7

2- Ivan Yakimushkin (RUS) à 5″5

3- Simen Hegstad Krüger (NOR) à 7″

4- Artem Maltsev (RUS) à 10″7

5- Sjur Roethe (NOR) à 15″8

6- Denis Spitsov (RUS) à 26″2

7- Clément Parisse (FRA) à 28″8

8- Scott Patterson (USA) à 33″9

9- William Poromaa (SUE) à 56″4

10- Maurice Manificat (FRA) à 57″6

…

15- Jules Lapierre (FRA) à 2'17″6

34- Adrien Backscheider (FRA) à 4'43″9

...



Dimanche 20 février

Mass start 30 km femmes

1- Therese Johaug (NOR) en 1h24'54

2- Jessie Diggins (USA) à 1'43″3

3- Kerttu Niskanen (FIN) à 2'33″3

4- Jonna Sundling (SUE) à 2'35″4

5- Tatiana Sorina (RUS) à 2'37″2

6- Rosie Brennan (USA) à 2'38″7

7- Delphine Claudel (FRA) à 2'40

8- Ebba Andersson (SUE) à 2'41″5

9- Mariya Istomina (RUS) à 3'06″1

10- Krista Parmakoski (FIN) à 3'41

...

24- Flora Dolci (FRA) à 7'10″7

...

44- Coralie Bentz (FRA) à 13'14″2

...