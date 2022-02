JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Bobsleigh

Dimanche 13 février

Monobob femmes, manche 1

>>> Kaillie Humphries (USA) meilleur temps, Margot Boch 14eme

Monobob femmes, manche 2

>>> Kaillie Humphries (USA) meilleur temps, Margot Boch 4eme, et 10eme au général



Lundi 14 février

Monobob femmes, manche 3

>>> Kaillie Humphries (USA) meilleur temps de la manche 3 et en tête du classement général, Margot Boch douzième de la manche et onzième du général



Monobob femmes, manche 4 (classement final)

1- Kaillie Humphries (USA) en 4'19"27

2- Elana Meyers Taylor (USA) à 1"54

3- Christine de Bruin (CAN) à 1"76

4- Laura Nolte (ALL) à 2"06

5- Breeana Walker (AUS) à 2"19

...

11- Margot Boch (FRA) à 4"55

...



Bobsleigh à deux hommes, manche 1

>>> Meilleur temps pour Francesco Friedrich (ALL), Romain Heinrich et Dorian Hauterville 16emes

Bobsleigh à deux hommes, manche 2

>>> Meilleur temps pour Francesco Friedrich (ALL), Romain Heinrich et Dorian Hauterville 13emes



Mardi 15 février

Bobsleigh à deux hommes, manche 3

>>> Meilleur temps pour Francesco Friedrich (ALL), Romain Heinrich et Dorian Hauterville 11emes

Bobsleigh à deux hommes, manche 4

1- Francesco Friedrich - Thorsten Margis (ALL) en 2’57’’37

2- Johannes Lochner - Florian Bauer (ALL) à 0’’48

3- Christoph Hafer - Matthias Sommer (ALL) à 1’’51

4- Michael Vogt - Sandro Michel (SUI) à 1’’69

5- Rudy Rinaldi - Boris Vain (MCO) à 1’’72

…

12- Romain Heinrich - Dorian Hauterville (FRA) à 2’’52

…



Vendredi 18 février

Bobsleigh à deux femmes, manche 1

>>> Meilleur temps pour Laura Nolte-Deborah Levi (ALL), Margot Boch-Carla Sénéchal (FRA) 12emes

Bobsleigh à deux femmes, manche 2

>>> Meilleur temps pour Laura Nolte-Deborah Levi (ALL), Margot Boch-Carla Sénéchal (FRA) 17emes



Samedi 19 février

Bobsleigh à quatre, manche 1

Bobsleigh à quatre, manche 2

>>> Meilleur temps pour l'Allemagne (Friedrich), la France (Heinrich) 14eme

Bobsleigh à deux femmes, manche 3

>>> Meilleur temps pour Laura Nolte-Deborah Levi (ALL), Margot Boch-Carla Sénéchal (FRA) 16emes

Bobsleigh à deux femmes, manche 4

1- Laura Nolte-Deborah Levi (ALL) en 4’03’’96

2- Mariama Jamanka-Alexandra Burghardt (ALL) à 0’’77

3- Elana Meyers Taylor-Sylvia Hoffman (USA) à 1’’52

4- Kim Kalicki-Lisa Buckwitz (ALL) à 2’’32

5- Christine de Bruin-Kristen Bujnowski (CAN) à 2’’41

…

13- Margot Boch-Carla Sénéchal (FRA) à 4’’43

…



Dimanche 20 février

Bobsleigh à quatre, manche 3

Bobsleigh à quatre, manche 4

1- Allemagne (Friedrich) en 3’54″30

2- Allemagne (Lochner) à 0″37

3- Canada (Kripps) à 0″79

4- Allemagne (Hafer) à 0″85

5- Lettonie (Kibermanis) à 0″97

…

19- France (Heinrich) à 3″87

…



Luge

Samedi 5 février

Simple hommes, manche 1

Simple hommes, manche 2

>>> Johannes Ludwig (ALL) meilleur temps des deux manches



Dimanche 6 février

Simple hommes, manche 3

>>> Johannes Ludwig (ALL) meilleur temps

Simple hommes, manche 4

1- Johannes Ludwig (ALL)

2- Wolfgang Kindl (AUT)

3- Dominik Fischnaller (ITA)

4- Felix Loch (ALL)

5- Kristers Aparjods (LET)

...



Lundi 7 février

Simple femmes, manche 1

>>> Julia Taubitz (ALL) meilleur temps

Simple femmes, manche 2

>>> Natalie Geisenberger (ALL) meilleur temps



Mardi 8 février

Simple femmes, manche 3

>>> Natalie Geisenberger (ALL) meilleur temps

Simple femmes, manche 4

1- Natalie Geisenberger (ALL)

2- Anna Berreiter (ALL)

3- Tatyana Ivanova (RUS)

4- Madeleine Egle (AUT)

5- Hannah Prock (AUT)

...



Mercredi 9 février

Relais par équipes hommes

1- Johannes Ludwig (GER)

2- Kristers Aparjods (LAT)

3- Wolfgang Kindl (AUT)

4- Roman Repilov (ROC)

5- Leon Felderer (ITA)



Double, manche 1

Double, manche 2

1- Wendl/Arlt (GER)

2- Eggert/Benecken (GER)

3- Steu/Koller (AUT)

4- Bots/Plume (LAT)

5- Sics/Sics (LAT)



Jeudi 10 février

Relais par équipes

1- Allemagne

2- Autriche

3- Lettonie

4- Russie

5- Italie



Skeleton

Jeudi 10 février

Hommes, manche 1

Hommes, manche 2

>>> Christopher Grotheer (ALL) meilleur temps des deux manches



Vendredi 11 février

Femmes, manche 1

>>> Mirela Rahneva (CAN) meilleur temps

Femmes, manche 2

>>> Jaclyn Narracott (AUS) meilleur temps

Hommes, manche 3

Hommes, manche 4

1- Christopher Grotheer (ALL) en 3'00''49

2- Axel Jungk (ALL) à 0''85

3- Alexander Tretiakov (RUS) à 1''08

4- Wengang Yan (CHN) 1''13

5- Martins Dukurs (LET) à 1''15

...



Samedi 12 février

Femmes, manche 3

>>> Hannah Neise (ALL) meilleur temps et première du classement général

Femmes, manche 4

1- Hannah Neise (ALL) en 4'07"62

2- Jaclyn Narracoo (AUS) à 0"62

3- Kimberley Bos (PBS) à 0"84

4- Tina Hermann (ALL) à 1"11

5- Mirela Rahneva (CAN) à 1"53

...