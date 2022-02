JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Ski alpin

Jeudi 3 février

Descente hommes, entraînement 1



Vendredi 4 février

Descente hommes, entraînement 2



Samedi 5 février

Descente hommes, entraînement 3 >>> annulée



Dimanche 6 février

Descente hommes >>> reportée



Lundi 7 février

Slalom géant femmes, manche 1

Sara Hector (SUE) meilleur temps, Tessa Worley (FRA) 7eme , Clara Direz (FRA) 23eme, Coralie Frasse Sombet (FRA) 26eme



Descente hommes

1- Beat Feuz (SUI) en 1'42"79

2- Johan Clarey (FRA) à 0"16

3- Matthias Mayer (AUT) à 0"16

4- James Crawford (CAN) à 0"23

5- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"51

...

11- Maxence Muzaton (FRA) à 1"13

26- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"31

27- Matthieu Bailet (FRA) à 2"54



Slalom géant femmes, manche 2

1- Sara Hector (SUE) en 1'55"69

2- Federica Brignone (ITA) à 0"28

3- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"72

4- Katharina Truppe (AUT) à 0"80

5- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"96

...

17- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"91

19- Clara Direz (FRA) à 3"64

...

Abandon : Tessa Worley (FRA)



Mardi 8 février

Super-G hommes

1- Matthias Mayer (AUT) en 1’19’’94

2- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0’’04

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0’’42

4- Adrian Smiseth Sejersted (NOR) à 0’’74

5- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’76

...

9- Blaise Giezendanner (FRA) à 1’’32

...

11- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’42

...

26- Nils Allègre (FRA) à 3’’30

...

Abandon : Matthieu Bailet (FRA)



Mercredi 9 février

Slalom femmes, manche 1

>>> Lena Duerr (ALL) meilleur temps, Nastasia Noens (FRA) 24eme

Descente du combiné alpin hommes, entraînement 1

Slalom femmes, manche 2

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1’44’’98

2- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’08

3- Wendy Holdener (SUI) à 0’’12

4- Lena Duerr (ALL) à 0’’19

5- Andreja Sloka (SLO) à 0’’22

…

19- Nastasia Noens (FRA) à 2’’88

…



Jeudi 10 février

Descente du combiné alpin hommes

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) en 1'43"12

2- James Crawford (CAN) à 0"02

3- Seger Brodie (CAN) à 0"42

4- Johannes Strolz (AUT) à 0"75

5- Marco Schwarz (AUT) à 0"95

6- Justin Murisier (CAN) à 1"02

7- Christof Innerhofer (ITA) à 1"07

8- Broderick Thompson (CAN) à 1"27

9- Jan Zabystran (RTC) à 1"42

10- Raphael Haaser (AUT) à 1"51

11- Alexis Pinturault (FRA) à 1"92

...



Slalom du combiné alpin hommes

Classement final du combiné

1- Johannes Strolz (AUT) en 2'31"43

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"59

3- James Crawford (CAN) à 0"68

4- Justin Murisier (CAN) à 0"86

5- Marco Schwarz (AUT) à 1"28

6- Szollos Barnabas (ISR) à 1"75

7- Raphael Haaser(AUT) à 1"84

8- Broderick Thompson (CAN) à 2"77

9- Seger Brodie (CAN) à 3"60

10- Christof Innerhofer (ITA) à 4"37

...

Abandon : Alexis Pinturault (FRA)



Vendredi 11 février

Super-G femmes

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'13"51

2- Mirjam Puchner (AUT) à 0"22

3- Michelle Gisin (SUI) à 0"30

4- Tamara Tippler (AUT) à 0"33

5- Ester Ledecka (RTC) à 0"43

6- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"58

7- Federica Brignone (ITA) à 0"66

8- Cornelia Huetter (AUT) à 0"68

9- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"79

10- Elena Curtoni (ITA) à 0"83

11- Romane Miradoli (FRA) à 0"90

...

16- Laura Gauché (FRA) à 1"36

19- Tessa Worley (FRA) à 1"79

28- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"69

...



Samedi 12 février

Descente femmes, entraînement 1



Dimanche 13 février

Slalom géant hommes, manche 1

>>> Marco Odermatt (SUI) meilleur temps



Descente femmes, entraînement 2 >>> annulé



Slalom géant hommes, manche 2

Classement final

1- Marco Odermatt (SUI) en 2'09"35

2- Zan Kranjec (SLO) à 0"19

3-Mathieu Faivre (FRA) à 1"34

4- River Radamus (USA) à 1"60

5- Thibaut Favrot (FRA) 1"69

- Alexis Pinturault (FRA) à 1"69

7- Gino Caviezel (SUI) à 1"85

8- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1"90

9- Joan Verdu (AND) à 1"93

10- Filip Zubcic (CRO) à 2"74

...



Lundi 14 février

Descente femmes, entraînement 3



Mardi 15 février

Descente femmes

1- Corinne Suter (SUI) en 1'31"87

2- Sofia Goggia (ITA) à 0"16

3- Nadia Delago (ITA) à 0"57

4- Kira Weidle (GER) à 0"71

5- Elena Curtoni (ITA) à 1"00

...

7- Laura Gauche (FRA) à 1"60

13- Romane Miradoli (ITA) à 2"06

Abandon : Tiffany Gauthier (FRA) et Camille Cerutti (FRA)



Mercredi 16 février

Slalom hommes, manche 1

Descente du combiné alpin femmes, entraînement 1

Slalom hommes, manche 2

1- Clément Noel (CAN) en 1’44″09

2- Johannes Strolz (AUT) à 0″61

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0″70

4- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0″79

5- Loic Meillard (SUI) à 0″80

6- Daniel Yule (SUI) à 0″86

7- Linus Strasser (GER) à 0″93

8- Giuliano Razzoli (ITA) à 0″96

9- Albert Popov (BUL) à 1″06

10- Alexander Khoroshilov (AUT) à 1″08

…

16- Alexis Pinturault (FRA) à 2″06



Jeudi 17 février

Descente du combiné alpin femmes

1- Christine Scheyer (AUT) en 1'32"42

2- Ester Ledecka (RTC) à 0"01

3- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0"14

4- Romane Miradoli (FRA) à 0"53

5- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"56

6- Marusa Ferk Saioni (SLO) à 0"65

7- Keely Cashman (USA) à 0"67

8- Federica Brignone (ITA) à 0"69

9- Nicol Delago (ITA) à 0"70

10- Priska Nufer (SUI) à 0"73

...

17- Laura Gauché (FRA) à 1"66

...



Slalom du combiné alpin femmes

Classement final

1- Michelle Gisin (SUI) en 2'25"67

2- Wendy Holdener (SUI) à 1'05

3- Federica Brignone (ITA) à 1"85

4- Ester Ledecka (RTC) à 2"65

5- Katharina Huber (AUT) à 3"13

6- Christine Scheyer (AUT) à 3"58

7- Ramona Siebenhofer (AUT) à 4"02

8- Laura Gauché (FRA) à 4"37

9- Marusa Ferk Saioni (SLO) à 4"45

10- Julia Pleshkova (RUS) à 5"03...



Abandons : Romane Miradoli (FRA) , Mikaela Shiffrin (USA), Keely Cashman (USA), Priska Nufer (SUI), Marta Bassino (ITA)...



Dimanche 20 février

Parallèle par équipes mixtes, huitièmes de finale

Parallèle par équipes mixtes, quarts de finale

Parallèle par équipes mixtes, demi-finales

Parallèle par équipes mixtes, match pour la médaille de bronze

Parallèle par équipes mixtes, finale 1

1- Autriche

2- Allemagne

3- Norvège

La France éliminée en quarts de finale