JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Ski acrobatique

Jeudi 3 février

Bosses - femmes, qualification 1 >>> Perrine Laffont 2eme et Camille Cabrol 20eme

Bosses - hommes, qualification 1 >>> Benjamin Cavet 3eme et Sacha Theocharis 22eme



Samedi 5 février

Bosses - hommes, qualification 2

Bosses - hommes, finale 1

Bosses - hommes, finale 2

Bosses - hommes, finale 3

1- Walter Wallberg (SUE) : 83,23 points

2- Mikael Kingsbury (CAN) : 82,18

3- Ikuma Horishima (JAP) : 81,48

4- Benjamin Cavet (FRA) : 79,44

5- Nick Page (USA) : 78,90

...

Sacha Theocharis (FRA) a terminé 11eme



Dimanche 6 février

Bosses - femmes, qualification 2

Bosses - femmes, finale 1

Bosses - femmes, finale 2

Bosses - femmes, finale 3

1- Anthony Jakara (AUS) : 83,09 points

2- Jaelin Kauff (USA) : 80,28

3- Anastasiia Smirnova (RUS) : 77,72

4- Perrine Laffont (FRA) : 77,36

5- Anri Kawamura (JAP) : 77,12

...

Camille Cabrol (FRA) a terminé 18eme



Lundi 7 février

Freeski big air - femmes, qualifications manche 1

Freeski big air - femmes, qualifications manche 2

Freeski big air - femmes, qualifications manche 3 >>> Tess Ledeux (FRA) 2eme et qualifiée

Freeski big air - hommes, qualifications manche 1

Freeski big air - hommes, qualifications manche 2

Freeski big air - hommes, qualifications manche 3 >>> Antoine Adelisse (FRA) 15eme et éliminé



Mardi 8 février

Freeski big air - femmes, finale manche 1

Freeski big air - femmes, finale manche 2

Freeski big air - femmes, finale manche 3

1- Eileen Gu (CHN) 188,25 points

2- Tess Ledeux (FRA) 187,50

3- Mathilde Gremaud (SUI) 182,50

4- Megan Oldham (CAN) 178,00

5- Kirsty Muir (GBR) 169,00

...



Mercredi 9 février

Freeski big air - hommes, finale manche 1

Freeski big air - hommes, finale manche 2

Freeski big air - hommes finale manche 3

1- Birk Ruud (NOR) 187,75 points

2- Colby Stevenson (USA) 183,00

3- Henrik Harlaut (SUE) 181,00

4- Oliwer Magnusson (SUE) 178,25

5- Leonardo Donaggio (ITA) 172,00

...



Jeudi 10 février

Saut par équipes mixtes, finale 1

Saut par équipes mixtes, finale 2

1- Etats-Unis, 338,34 points

2- Chine, 324,22

3- Canada, 290,98

4- Suisse, 276,01



Lundi 14 février

Freeski slopestyle - femmes, qualifications manche 1

Freeski slopestyle - femmes, qualifications manche 2

>>> Kelly Sildaru (EST) meilleur score, Tess Ledeux huitième et qualifiée



Saut - femmes, qualification 1

Saut - femmes, qualification 2

>>> Akmarzhan Kalmurzayeva (KAZ) meilleur score



Saut - femmes, finale 1

Saut -femmes, finale 2

1- Mengato Xu (CHN) 108.61

2- Hanna Huskova (BLR) 107.95

3- Megan Nick (USA) 93.76

4- Ashley Caldwell (USA) 83.71

5- Laura Peel (AUS) 78.56

6- Fanyu Kong (CHN) 59.67



Mardi 15 février

Freeski slopestyle - femmes, finale manche 1

Freeski slopestyle - femmes, finale manche 2

Freeski slopestyle - femmes, finale manche 3

1- Mathilde Gremaud (SUI) 86.56

2- Eileen Gu (CHN) 86.23

3- Kelly Sildaru (EST) 82.06

4- Anastasia Tatalina (RUS) 75.51

5- Maggie Voisin (USA) 74.28

...

7- Tess Ledeux(FRA) 72.91



Freeski slopestyle - hommes, qualifications manche 1

Freeski slopestyle - hommes, qualifications manche 2

Saut - hommes, qualification 1

Saut - hommes, qualification 2



Mercredi 16 février

Freeski slopestyle - hommes, finale manche 1

Freeski slopestyle - hommes, finale manche 2

Freeski slopestyle - hommes, finale manche 3

1- Alexander Hall (USA) 90.01

2- Nicholas Goepper (USA) 86.48

3- Jesper Tjader (SWE) 85.35

4- Andri Ragettli (SUI) 83.50

5- Birk Ruud (NOR) 79.33



Saut - hommes, finale 1

Saut - hommes, finale 2

1- Guangpu Qi (CHN) : 129 points

2- Oleksandr Abramenko (UKR) : 116,20

3- Ilia Burov (RUS) : 114,93

4- Pirmin Werner (SUI) : 111,50

5- Justin Schoenefeld (USA) : 106,50

6- Christopher Lillis (USA) : 103



Jeudi 17 février

Freeski halfpipe - femmes, qualifications manche 1

Freeski halfpipe - femmes, qualifications manche 2

>>> Ailing Eileen Gu (CHN) meilleur score des deux manches



Ski cross - femmes, placement

>>> Sandra Naeslund (SUE) meilleur temps, Jade Grillet-Aubert 16eme



Freeski halfpipe - hommes, qualifications manche 1

Freeski halfpipe - hommes, qualifications manche 2

>> Aaron Blunck (USA) meilleur score, Kévin Rolland 10eme et qualifié



Ski cross - femmes, huitièmes de finale

Ski cross - femmes, quarts de finale

Ski cross - femmes, demi-finales

Ski cross - femmes, petite finale

Ski cross - femmes, finale

1- Sandra Naeslund (SUE)

2- Marielle Thompson (CAN)

3- Daniela Maier (ALL)

- Fanny Smith (SUI) déclassée



Jade Grillet-Aubert éliminée en quarts



Vendredi 18 février

Freeski halfpipe - femmes, finale manche 1

Freeski halfpipe - femmes, finale manche 2

Freeski halfpipe - femmes, finale manche 3

1- Eileen Gu (CHN) 95.25 2- Cassie Sharpe (CAN) 90.75 3- Rachael Karker (CAN) 87.75 4- Kelly Sildaru (EST) 87 5- Li Fanghui (CHN) 86.50



Ski cross - hommes, placement

Ski cross - hommes, huitièmes de finale Qualifications de François Place et Bastien Midol, Jean-Frédéric Chapuis et Terence Tchiknavorian éliminés

Ski cross - hommes, quarts de finale Qualification de François Place, élimination de Bastien Midol

Ski cross - hommes, demi-finales Elimination de François Place

Ski cross - hommes, petite finale François Place 8eme

Ski cross - hommes, finale

1- Ryan Regez (SUI)

2- Alex Fiva (SUI)

3- Sergey Ridzik (RUS)

4- Erik Moeberg (SWE)



Samedi 19 février

Freeski halfpipe - hommes, finale 1

Freeski halfpipe - hommes, finale 2

Freeski halfpipe - hommes, finale 3

1- Nico Porteous (NZL) : 93 points

2- David Wise (USA) : 90,75

3- Alex Ferreira (USA) : 86,75

4- Noah Bowman (CAN) : 84,75

5- Birk Irving (USA) : 80

6- Kevin Rolland (FRA) : 79,25

...