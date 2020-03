Les JO de Tokyo... en 2021 ou 2022 ?

Alors que les événements sportifs du printemps sont annulés ou reportés les uns après les autres à cause du coronavirus, quid des événements prévus cet été, et notamment le plus important d’entre eux (avec l’Euro de football) : les Jeux Olympiques de Tokyo ? Thomas Bach, le président du Comité international olympique s’était montré rassurant la semaine dernière, annonçant qu’un report ou une annulation des JO 2020 n’avaient pas été évoqués. Mais ce mardi, dans une interview au Wall Street Journal (le journal qui avait révélé en mai 2017 que les JO 2024 seraient attribués à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles), Haruyuki Takahashi, l’un des 25 membres du comité d’organisation, a reconnu que l’idée d’un report avait été évoquée.

10 morts du coronavirus au Japon

« Je ne pense pas que les JO puissent être annulés. S'il le fallait, nous envisagerions plutôt un report d’un ou deux ans, a indiqué Haruyuki Takahashi. Le CIO ferait face à trop de problèmes en cas d'annulation. Notamment en ce qui concerne les droits américains de retransmission télé. » Alors que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo doit se dérouler dans 135 jours, et que les organisateurs ont annoncé il y a quelques jours que toutes les infrastructures étaient prêtes, il reste encore beaucoup de temps pour prendre une décision définitive. Depuis le début de l’épidémie, 587 personnes ont été touchées par le coronavirus, et 10 en sont mortes.