Les habitants de Tokyo pas fans des JO...

Dans vingt-cinq jours aurait dû se dérouler la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’été de Tokyo, mais la pandémie de coronavirus est arrivée et les JO 2020 ont été reportés à 2021, aux mêmes dates, si tout va bien. A plusieurs reprises, les organisateurs ont fait savoir que si la compétition tant attendue ne pouvait pas avoir lieu en toute sécurité sanitaire l’année prochaine, les JO de Tokyo (ville de 9,2 millions d'habitants, où le coronavirus a tué 325 personnes) ne seraient pas reportés une nouvelle fois, mais annulés définitivement. Une éventualité qui pourrait faire plaisir à de nombreux habitants de la capitale japonaise, si l’on en croit le sondage paru ce lundi, et organisé par l’agence de presse japonaise Kyodo et la chaîne de télévision Tokyo MX.

24% souhaitent une annulation

Sur les 1030 personnes interrogées par téléphone entre vendredi et dimanche, 51,7% ont dit espérer que les Jeux Olympiques de Tokyo soient encore reportés (27,7% des sondés), voire carrément annulés (24% des sondés). En revanche, 46,3% espèrent que les JO auront bien lieu en 2021. Parmi ces habitants souhaitant la tenue des Jeux Olympiques, 31,1% espèrent qu’ils seront d’une ampleur réduite (ce que le comité d’organisation va tenter de faire, afin de limiter les coûts) et 15,2% qu’ils seront pleins et entiers, comme prévu.

La gouverneure rassure

A mi-juin, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike s’était montrée rassurante : "Nous organiserons des Jeux dans un environnement sûr et serein pour les athlètes et les spectateurs venus de l’étranger ainsi que pour les habitants de Tokyo. Et les méthodes pour parvenir à cet objectif, qu’il s’agisse de tests PCR ou de traçage des contacts, seront décidées à l’avenir, après des discussions entre tous les organisateurs. Je me mobiliserai à 120 % » pour que les Jeux aient lieu. » Pas sûr que ça plaise à tous ses administrés…