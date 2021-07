Les Américains en avaient bien besoin. Juste avant de s'envoler pour le Japon et ces Jeux Olympiques de Tokyo reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 mais qui se dérouleront malgré tout à huis clos, Team USA avait un dernier match de préparation de programmé, contre l'Espagne. Une ultime répétition pour la bande à Kevin Durant qui a permis aux champions olympiques en titre de se rassurer en s'imposant face aux Espagnols (83-76), dimanche soir à Las Vegas. Un succès qui fait du bien au moral pour cette équipe américaine qui avait mal débuté sa série de matchs amicaux (défaites contre le Nigéria et l'Australie) et avait ensuite accumulé les déboires, avec notamment au sommet de la pile les forfaits de Bradley Beal, deuxième meilleur marqueur cette saison en NBA, positif au Covid-19, et, de Kevin Love, pas suffisamment remis de sa blessure au mollet droit. Il était donc important de terminer au moins sur une note positive à une semaine du premier match des tenants du titre, face à nos Bleus.

L'inattendu Keldon Johnson

Et les Américains s'y sont attelés en enchaînant une deuxième victoire de rang après celle contre l'Argentine au troisième match. A la pause, c'est pourtant l'Espagne d'un Ricky Rubio encore déchaîné (23 points) qui menait (38-36). Zach Lavine, auteur de 13 points (tous en seconde mi-temps) a sonné la révolte, toute de suite imité par Damian Lillard et Keldon Johnson. Le meneur de Portland, auteur de 19 points et meilleur marqueur de la partie, a été avec Durant (14 points) l'un des grands artisans de ce succès de Team USA. Keldon Johnson, moins attendu, a lui aussi grandement contribué à cette deuxième victoire de rang des Américains. En sortie de banc, l'ailier des San Antonio Spurs a rendu une très belle copie, avec 15 points marqués. Une option supplémentaire à l'arrivée pour Gregg Popovich, qui ne devrait pas s'en priver à Tokyo. D'autant qu'il n'aura pas vraiment le choix.