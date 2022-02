Le vent violent annule une descente de ski

Le froid extrême et le vent violent soufflant dans la région au nord de Pékin effrayait les candidats et les observateurs avant le début des Jeux d'hiver de Pékin 2022. Des craintes hélas confirmées ce samedi. La 3eme descente d'entraînement programmée ce samedi, la veille de la finale olympique de ski alpin, une des épreuves reine de cette olympiade, a été annulée. En cause ? Les rafales violentes de vent au Centre National de ski alpin de Yanqing. Ces conditions dantesques conjuguées à une température ressentie de -28 degrés, les organisateurs ont été rappelés à la raison bien que trois skieurs s'étaient élancés.



Un choix pas du tout du goût d'Aleksander Aamodt Kilde, jugeant anormal "qu'ils aient envoyé trois gars avant de prendre cette décision" s'est exprimé le Norvégien auprès de l'AFP. Celui-ci est l'unique skieur à avoir pu dévaler le parcours dans son intégralité ce samedi. "Avec le vent, c'est un peu dingue parce que vous gagnez beaucoup de vitesse à certains endroits puis vous en perdez soudainement. (...) Sur les sauts, j'ai parcouru 60 mètres. J'étais en équilibre, Dieu merci. C'est une bonne chose qu'ils aient annulé et décidé de garder tout le monde en sécurité pour demain" a confié l'un des favoris de la course. C'est lui qui a pour rappel établi le temps le plus rapide lors de la seconde descente d'entraînement vendredi.

Une décision sage

Malgré cette météo apocalyptique, les skieurs mécontents ont demandé avec insistance aux organisateurs de prendre le départ afin de reconnaître une dernière fois au moins la partie haute du tracé selon l'AFP. En vain. La raison l'a emporté. Les six skieurs tricolores, Alexis Pinturault, Johan Clarey, Matthieu Baillet, Nils Allegre, Blaise Giezendanner et Maxence Muzaton n'ont ainsi pu prendre leurs marques qu'à deux reprises avant le jour de vérité ce dimanche à partir de 4h du matin (heure de Paris).