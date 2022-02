JEUX D’HIVER DE PÉKIN

Vendredi 18 février 2022

A partir de 2h30



Ski acrobatique (F) : Freeski Halfpipe - Finale

1- Eileen Gu (CHN) 95.25 2- Cassie Sharpe (CAN) 90.75 3- Rachael Karker (CAN) 87.75 4- Kelly Sildaru (EST) 87 5- Li Fanghui (CHN) 86.50



A partir de 4h45



Ski acrobatique (H) : Ski cross - Qualification

Bastien Midol 9eme, François Place 11eme, Térence Tchiknavorian 12eme, Jean-Frédéric Chapuis 16eme, tous qualifiés pour les huitièmes de finale



A partir de 5h10



Hockey sur glace (H) : Demi-finales

Finlande - Slovaquie : 2-0



A partir de 7h00



Ski acrobatique (H) : Ski cross - Finale



8- François Place (FRA)

A partir de 7h05



Curling (H) : Match pour la médaille de bronze : Canada-Etats-Unis (8-5)



A partir de 8h00



Biathlon (F) : 12,5km Mass start



1- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) (4 fautes au tir) en 40'18”0,

6- Julia Simon (FRA) (6) à 1'22”6, ... 19- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) (5) à 3'11”7, 29- Anaïs Bescond (FRA) (10) à 5'44"3

A partir de 9h30



Patinage de vitesse (H) : 1000m



A partir de 10h00



Biathlon (H) : 15km Mass start



4- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'25''6 (5)

16- Simon Desthieux (FRA) à 2'57''0 (5)... 22- Emilien Jacquelin (FRA) à 3'54''3 (5) ... 26- Fabien Claude (FRA) à 4'35''4 (5)

A partir de 11h30



Patinage artistique : Programme court en couple



A partir de 13h00



Bobsleigh (F) : Bob à deux - Manche 1 et 2



17- Margot Boch-Carla Sénéchal (FRA) à 2’’17

A partir de 13h05



Curling (F) : Demi-finales



A partir de 14h10



Hockey sur glace (H) : Demi-finales



Alex Fiva (SUI),Sergey Ridzik (RUS),Erik Moeberg (SWE)...Tiril Eckhoff (NOR) (4) à 15”3,Marte Olsbu Roeiseland (NOR) (4) à 34”9,Marketa Davidova (CZE) (4) à 53”4,Kristina Reztsova (RUS) (6) à 1'11”0..., 2- Laurent Dubreuil (CAN) +0"40, 3- Haavard Holmefjord (NOR) +0"56, 4. Piotr Michalski (POL) +0"64, 5- Zhongyan Ning (CHN) +0"68Martin Ponsiluoma (SUE) à 40''3 (2),Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 1'12''5 (3),Dominik Windisch (ITA) à 1'38''4 (3)Meilleure note pourMariama Jamanka-Alexandra Burghardt (ALL) à 0’’50,Elana Meyers Taylor-Sylvia Hoffman (USA) à 0’’74,Christine de Bruin-Kristen Bujnowski (CAN) à 1’’16,Kaillie Humprhies-Kaysha Love (USA) à 1’’33- Suisse (8-6), Suède -(11-12)- Suède, (2-1 tab)