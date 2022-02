JEUX D’HIVER DE PÉKIN

Mardi 8 février 2022

A partir de 2h15



Patinage artistique (H) : Épreuve individuelle, programme court



Kevin Aymoz (FRA) 93,00

Adam Siao Him Fa (FRA) 86,74

A partir de 3h00



Ski acrobatique (F) : Freeski big air, finale



Tess Ledeux (FRA) 187,50

A partir de 3h40



Snowboard (F) : Slalom géant parallèle, qualification (Meilleur temps pour Ester Ledecka devant Ramona Hofmeister et Tsubaki Miki)

Snowboard (H) : Slalom géant parallèle, qualification (Meilleur temps pour Sangho Lee devant Benjamin Karl et Andreas Promegger)



A partir de 4h00







Ski alpin (H) : Super G









Blaise Giezendanner (FRA) à 1’’32

Alexis Pinturault (FRA) à 1’’42

Nils Allègre (FRA) à 3’’30

A partir de 5h10



Hockey sur glace (F) : Etats-Unis - Canada : 2-4, tour préliminaire



A partir de 7h05



Curling : Double mixte, match pour la médaille de bronze



A partir de 7h30



Snowboard (F) : Slalom géant parallèle - Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, petite finale et finale

Snowboard (H) : Slalom géant parallèle - Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, petite finale et finale



A partir de 9h00



Ski de fond (F) : Sprint libre individuel - Qualification (Coralie Bentz, Delphine Claudel, Flora Dolci, Mélissa Gal, Léna Quintin)

Ski de fond (H) : Sprint libre individuel - Qualification (Adrien Backscheider, Lucas Chanavat, Renaud Jay, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Jules Lapierre, Maurice Manificat, Clément Parisse)



A partir de 9h30



Biathlon (H) : 20 km individuel (Fabien Claude, Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Eric Perrot)



A partir de 9h40



Hockey sur glace (F) : Japon - République tchèque, tour préliminaire



A partir de 11h30



Ski de fond (F) : Sprint libre individuel - Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale

Ski de fond (H) : Sprint libre individuel - Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale

Patinage de vitesse (H) : 1500 m



A partir de 12h50



Luge (F) : Manches 3 et 4



A partir de 13h05



Curling : Double mixte, match pour la médaille d'or



A partir de 14h10



Hockey sur glace (F) : Suède - Danemark, tour préliminaire

Hockey sur glace (F) : Finlande - Comité olympique russe, tour préliminaire



Yuma Kagiyama (JAP) 108,12Shoma Uno (JAP) 105,90Junhwan Cha (CdS) 99,51Morisi Kvitelashvili (GEO) 97,98Mathilde Gremaud (SUI) 182,50Megan Oldham (CAN) 178,00Kirsty Muir (GBR) 169,00Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0’’04Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0’’42Adrian Smiseth Sejersted (NOR) à 0’’74Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’76