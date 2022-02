JEUX D’HIVER DE PÉKIN

Lundi 14 février 2022

A partir de 2h05



Curling (F) : Phase de poules



A partir de 2h15



Patinage artistique : Danse sur glace danse libre



Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron (FRA) : 226,98 pts -

A partir de 2h30



Bobsleigh (F) : Monobob - Manche 3 et 4



Margot Boch

Margot Boch (FRA) à 4"55



Ski acrobatique (F) : Freeski Slopestyle Qualifications (Tess Ledeux)

Freeski Slopestyle Qualifications

Snowboard (F) : Big Air Qualification ( Lucile Lefèvre )



A partir de 5h10







Hockey sur glace (F) : Demi-finales (Canada - Suisse)









A partir de 6h30



Snowboard (H) : Big Air Qualification



A partir de 7h05



Curling (H) : Phase de poules

Ski acrobatique (F) : Saut - Qualifications



A partir de 12h00



Ski acrobatique (F) : Saut - Finale

Saut à ski (H) : GT par équipes



A partir de 13h05



Curling (F) : Phase de poules

Bobsleigh (H) : Bob à deux - Manche 1 et 2 (Dorian Hauterville, Romain Heinrich)



A partir de 14h10



Hockey sur glace (F) : Demi-finales (Etats-Unis - Finlande)



1-2- Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov (RUS) : 220,51 3- Madison Hubbell-Zachary Donohue (USA) : 218,02 4- Madison Chock-Evan Bates (USA) : 214,77 5- Charlène Guignard-Marco Fabbri (ITA) : 207,05...>>> Kaillie Humphries (USA) meilleur temps de la manche 3 et en tête du classement général,douzième de la manche et onzième du général>>> Classement final : 1- Kaillie Humphries (USA) en 4'19"27 2- Elana Meyers Taylor (USA) à 1"54 3- Christine de Bruin (CAN) à 1"76 4- Laura Nolte (ALL) à 2"06 5- Breeana Walker (AUS) à 2"19 ... 11-