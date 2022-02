Le programme et les résultats du jeudi 17 février

February 16, 2022 20:05 Retrouvez le programme et les résultats de ce jeudi 17 février aux Jeux d'hiver. Aujourd'hui, c'est une petite journée avec 14 épreuves prévues et six médailles d'or à distribuer, notamment sur le combiné alpin, le skicross, et le patinage de vitesse.