JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



PHASE DE GROUPES

Groupe A

1- Canada 6 points

2- Etats-Unis 6

3- Russie 3

4- Finlande 0

5- Suisse 0



Jeudi 3 février 2022

Suisse - Canada : 1-12

Finlande - Etats-Unis : 2-5



Vendredi 4 février 2022

Russie - Suisse : 5-2



Samedi 5 février 2022

Canada - Finlande : 11-1

Etats-Unis - Russie : 5-0



Dimanche 6 février 2022

14h10 : Suisse - Etats-Unis



Lundi 7 février 2022

5h10 : Canada - Russie

14h10 : Finlande - Suisse



Mardi 8 février 2022

5h10 : Etats-Unis - Canada

14h10 : Russie - Finlande



Groupe B

1- Japon 6 points

2- République tchèque 6

3- Chine 3

4- Suède 0

5- Danemark 0



Jeudi 3 février 2022

Chine - République tchèque : 1-3

Suède - Japon : 1-3



Vendredi 4 février 2022

Danemark - Chine : 1-3



Samedi 5 février 2022

Danemark - Japon : 2-6

République tchèque - Suède : 3-1



Dimanche 6 février 2022

9h40 : Chine - Japon



Lundi 7 février 2022

9h40 : République tchèque - Danemark

14h10 : Suède - Chine



Mardi 8 février 2022

9h40 : Japon - République tchèque

14h10 : Suède - Danemark



>>> Les cinq premiers du groupe A et les trois premiers du groupe B sont qualifiés pour les quarts de finale.



QUARTS DE FINALE

Vendredi 11 février 2022 à 5h10 et 14h10



Samedi 12 février 2022 à 5h10 et 09h40



DEMI-FINALES

Lundi 14 février 2022 à 5h10 et 14h10



PETITE FINALE

Mercredi 16 février 2022 à 12h30



FINALE

Jeudi 17 février 2022 à 5h10