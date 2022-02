JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Bobsleigh

Dimanche 13 février

2h30 : Monobob femmes, manche 1

4h00 : Monobob femmes, manche 2



Lundi 14 février

2h30 : Monobob femmes, manche 3

4h00 : Monobob femmes, manche 4

13h05 : Bobsleigh à deux hommes, manche 1

14h40 : Bobsleigh à deux hommes, manche 2



Mardi 15 février

13h15 : Bobsleigh à deux hommes, manche 3

14h50 : Bobsleigh à deux hommes, manche 4



Vendredi 18 février

13h00 : Bobsleigh à deux femmes, manche 1

14h30 : Bobsleigh à deux femmes, manche 2



Samedi 19 février

2h30 : Bobsleigh à quatre, manche 1

4h05 : Bobsleigh à quatre, manche 2

13h00 : Bobsleigh à deux femmes, manche 3

14h30 : Bobsleigh à deux femmes, manche 4



Dimanche 20 février

2h30 : Bobsleigh à quatre, manche 3

4h20 : Bobsleigh à quatre, manche 4



Luge

Samedi 5 février

Simple hommes, manche 1

Simple hommes, manche 2



Dimanche 6 février

Simple hommes, manche 3

Simple hommes, manche 4

1- Johannes Ludwig (ALL)

2- Wolfgang Kindl (AUT)

3- Dominik Fischnaller (ITA)

4- Felix Loch (ALL)

5- Kristers Aparjods (LET)

...



Lundi 7 février

12h50 : Simple femmes, manche 1

14h30 : Simple femmes, manche 2



Mardi 8 février

12h50 : Simple femmes, manche 3

14h35 : Simple femmes, manche 4



Mercredi 9 février

2h35 : Relais par équipes hommes

13h20 : Double, manche 1

14h35 : Double, manche 2



Jeudi 10 février

14h30 : Relais par équipes



Skeleton

Jeudi 10 février

2h30 : Hommes, manche 1

4h00 : Hommes, manche 2



Vendredi 11 février

2h30 : Femmes, manche 1

4h00 : Femmes, manche 2

13h20 : Hommes, manche 3

14h55 : Hommes, manche 4



Samedi 12 février

13h20 : Femmes, manche 3

14h55 : Femmes, manche 4