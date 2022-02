JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Snowboard

Samedi 5 février

Snowboard slopestyle - femmes, qualification manche 1

Snowboard slopestyle - femmes, qualification manche 2

>>> Zoi Sadowski Synnott (NZL) meilleur score et qualifiée, Lucile Lefèvre (FRA) 27eme et non qualifiée



Dimanche 6 février

Snowboard slopestyle - femmes, finale manche 1

Snowboard slopestyle - femmes, finale manche 2

Snowboard slopestyle - femmes, finale manche 3

1- Zoi Sadowski Synnott (NZL) 92,88pts

2- Julia Marino (USA) 87,68pts

3- Tess Coady (AUS) 84,15pts

4- Laurie Blouin (CAN) 81,41pts

5- Reira Iwabuchi (JAP) 90,03pts

...



5h30 : Snowboard slopestyle - hommes, qualification manche 1

6h33 : Snowboard slopestyle - hommes, qualification manche 2



Lundi 7 février

5h00 : Snowboard slopestyle - hommes, finale manche 1

5h27 : Snowboard slopestyle - hommes, finale manche 2

5h54 : Snowboard slopestyle - hommes, finale manche 3



Mardi 8 février

3h40 : Slalom géant parallèle - femmes, manche de qualification

4h07 : Slalom géant parallèle - hommes, manche de qualification

4h34 : Slalom géant parallèle - femmes, manche éliminatoire

5h01 : Slalom géant parallèle - hommes, manche éliminatoire

7h30 : Slalom géant parallèle - femmes, huitièmes de finale

7h48 : Slalom géant parallèle - hommes, huitièmes de finale

8h06 : Slalom géant parallèle - femmes, quarts de finale

8h15 : Slalom géant parallèle - hommes, quarts de finale

8h24 : Slalom géant parallèle - femmes, demi-finales

8h30 : Slalom géant parallèle - hommes, demi-finales

8h36 : Petite finale slalom géant parallèle -femmes

Après la petite finale : Grande finale slalom géant parallèle - femmes

8h43 : Petite finale slalom géant parallèle - hommes

Après la petite finale : Grande finale slalom géant parallèle - hommes



Mercredi 9 février

2h30 : Snowboard halfpipe - femmes, qualification manche 1

3h21 : Snowboard halfpipe - femmes, qualification manche 2

4h00 : Snowboard cross - femmes, manche 1

4h55 : Snowboard cross - femmes, manche 2

5h30 : Snowboard halfpipe - hommes, qualification manche 1

6h21 : Snowboard halfpipe - hommes, qualification manche 2

7h30 : Snowboard cross - femmes, huitièmes de finale

8h07 : Snowboard cross - femmes, quarts de finale

8h28 : Snowboard cross - femmes, demi-finales

8h45 : Snowboard cross - femmes, petite finale

Après la petite finale : Snowboard cross - femmes, grande finale



Jeudi 10 février

2h30 : Snowboard halfpipe - femmes, finale manche 1

2h58 : Snowboard halfpipe - femmes, finale manche 2

3h25 : Snowboard halfpipe - femmes, finale manche 3

4h15 : Snowboard cross - hommes, manche 1

5h10 : Snowboard cross - hommes, manche 2

7h00 : Snowboard cross - hommes, huitièmes de finale

7h37 : Snowboard cross - hommes, quarts de finale

7h58 : Snowboard cross - hommes, demi-finales

8h15 : Snowboard cross - hommes, petite finale

Après la petite finale : Snowboard cross - hommes, grande finale



Vendredi 11 février

2h30 : Snowboard halfpipe - hommes, finale manche 1

2h58 : Snowboard halfpipe - hommes, finale manche 2

3h25 : Snowboard halfpipe - hommes, finale manche 3



Samedi 12 février

3h00 : Snowboard cross par équipes mixtes, quarts de finale

3h30 : Snowboard cross par équipes mixtes, demi-finales

3h50 : Snowboard cross par équipes mixtes, petite finale

Après la petite finale : Snowboard cross par équipes mixtes, grande finale



Lundi 14 février

2h30 : Snowboard big air - femmes, qualification manche 1

3h15 : Snowboard big air - femmes, qualification manche 2

4h00 : Snowboard big air - femmes, qualification manche 3

6h30 : Snowboard big air - hommes, qualification manche 1

7h15 : Snowboard big air - hommes, qualification manche 2

8h00 : Snowboard big air - hommes, qualification manche 3



Mardi 15 février

2h30 : Snowboard big air - femmes, finale manche 1

2h52 : Snowboard big air - femmes, finale manche 2

3h15 : Snowboard big air - femmes, finale manche 3

6h00 : Snowboard big air - hommes, finale manche 1

6h22 : Snowboard big air - hommes, finale manche 2

6h45 : Snowboard big air - hommes, finale manche 3