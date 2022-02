JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Ski acrobatique

Jeudi 3 février

Bosses - femmes, qualification 1 >>> Perrine Laffont 2eme et Camille Cabrol 20eme

Bosses - hommes, qualification 1 >>> Benjamin Cavet 3eme et Sacha Theocharis 22eme



Samedi 5 février

Bosses - hommes, qualification 2

Bosses - hommes, finale 1

Bosses - hommes, finale 2

Bosses - hommes, finale 3

1- Walter Wallberg (SUE) : 83,23 points

2- Mikael Kingsbury (CAN) : 82,18

3- Ikuma Horishima (JAP) : 81,48

4- Benjamin Cavet (FRA) : 79,44

5- Nick Page (USA) : 78,90

...

Sacha Theocharis (FRA) a terminé 11eme



Dimanche 6 février

Bosses - femmes, qualification 2

Bosses - femmes, finale 1

Bosses - femmes, finale 2

Bosses - femmes, finale 3

1- Anthony Jakara (AUS) : 83,09 points

2- Jaelin Kauff (USA) : 80,28

3- Anastasiia Smirnova (RUS) : 77,72

4- Perrine Laffont (FRA) : 77,36

5- Anri Kawamura (JAP) : 77,12

...

Camille Cabrol (FRA) a terminé 18eme



Lundi 7 février

2h30 : Freeski big air - femmes, qualifications manche 1

3h15 : Freeski big air - femmes, qualifications manche 2

4h00 : Freeski big air - femmes, qualifications manche 3

6h30 : Freeski big air - hommes, qualifications manche 1

7h15 : Freeski big air - hommes, qualifications manche 2

8h00 : Freeski big air - hommes, qualifications manche 3



Mardi 8 février

3h00 : Freeski big air - femmes, finale manche 1

3h22 : Freeski big air - femmes, finale manche 2

3h45 : Freeski big air - femmes, finale manche 3



Mercredi 9 février

4h00 : Freeski big air - hommes, finale manche 1

4h22 : Freeski big air - hommes, finale manche 2

4h45 : Freeski big air - hommes finale manche 3



Jeudi 10 février

12h00 : Saut par équipes mixtes, finale 1

12h50 : Saut par équipes mixtes, finale 2



Dimanche 13 février

3h00 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications manche 1

4h01 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications manche 2

12h00 : Saut - femmes, qualification 1

12h45 : Saut - femmes, qualification 2



Lundi 14 février

2h30 : Freeski slopestyle - femmes, finale manche 1

2h57 : Freeski slopestyle - femmes, finale manche 2

3h24 : Freeski slopestyle - femmes, finale manche 3

5h30 : Freeski slopestyle - hommes, qualifications manche 1

6h33 : Freeski slopestyle - hommes, qualifications manche 2

12h00 : Saut - femmes, finale 1

13h00 : Saut -femmes, finale 2



Mardi 15 février

2h30 : Freeski slopestyle - hommes, finale manche 1

2h58 : Freeski slopestyle - hommes, finale manche 2

3h26 : Freeski slopestyle - hommes, finale manche 3

12h00 : Saut - hommes, qualification 1

12h45 : Saut - hommes, qualification 2



Mercredi 16 février

12h00 : Saut - hommes, finale 1

13h00 : Saut - hommes, finale 2



Jeudi 17 février

2h30 : Freeski halfpipe - femmes, qualifications manche 1

3h21 : Freeski halfpipe - femmes, qualifications manche 2

4h30 : Ski cross - femmes, placement

5h30 : Freeski halfpipe - hommes, qualifications manche 1

6h21 : Freeski halfpipe - hommes, qualifications manche 2

7h00 : Ski cross - femmes, huitièmes de finale

7h35 : Ski cross - femmes, quarts de finale

7h54 : Sk cross - femmes, demi-finales

8h10 : Ski cross - femmes, petite finale

Après la petite finale : Ski cross - femmes, finale



Vendredi 18 février

2h30 : Freeski halfpipe - femmes, finale manche 1

2h58 : Freeski halfpipe - femmes, finale manche 2

3h25 : Freeski halfpipe - femmes, finale manche 3

4h45 : Ski cross - hommes, placement

7h00 : Ski cross - hommes, huitièmes de finale

7h35 : Ski cross - hommes, quarts de finale

7h54 : Ski cross - hommes, demi-finales

8h10 : Ski cross - hommes, petite finale

Après la petite finale : Ski cross - hommes, finale



Samedi 19 février

2h30 : Freeski halfpipe - hommes, finale 1

2h58 : Freeski halfpipe - hommes, finale 2

3h25 : Freeski halfpipe - hommes, finale 3