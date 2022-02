JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Ski alpin

Jeudi 3 février

Descente hommes, entraînement 1



Vendredi 4 février

Descente hommes, entraînement 2



Samedi 5 février

Descente hommes, entraînement 3 >>> annulée



Dimanche 6 février

Descente hommes >>> reportée



Lundi 7 février

Slalom géant femmes, manche 1

Sara Hector (SUE) meilleur temps, Tessa Worley (FRA) 7eme , Clara Direz (FRA) 23eme, Coralie Frasse Sombet (FRA) 26eme



Descente hommes

1- Beat Feuz (SUI) en 1'42"79

2- Johan Clarey (FRA) à 0"16

3- Matthias Mayer (AUT) à 0"16

4- James Crawford (CAN) à 0"23

5- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"51

...

11- Maxence Muzaton (FRA) à 1"13

26- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"31

27- Matthieu Bailet (FRA) à 2"54



Slalom géant femmes, manche 2

1- Sara Hector (SUE) en 1'55"69

2- Federica Brignone (ITA) à 0"28

3- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"72

4- Katharina Truppe (AUT) à 0"80

5- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"96

...

17- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"91

19- Clara Direz (FRA) à 3"64

...

Abandon : Tessa Worley (FRA)



Mardi 8 février

Super-G hommes

1- Matthias Mayer (AUT) en 1’19’’94

2- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0’’04

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0’’42

4- Adrian Smiseth Sejersted (NOR) à 0’’74

5- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’76

...

9- Blaise Giezendanner (FRA) à 1’’32

...

11- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’42

...

26- Nils Allègre (FRA) à 3’’30

...

Abandon : Matthieu Bailet (FRA)



Mercredi 9 février

Slalom femmes, manche 1

>>> Lena Duerr (ALL) meilleur temps, Nastasia Noens (FRA) 24eme

Descente du combiné alpin hommes, entraînement 1

Slalom femmes, manche 2

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1’44’’98

2- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’08

3- Wendy Holdener (SUI) à 0’’12

4- Lena Duerr (ALL) à 0’’19

5- Andreja Sloka (SLO) à 0’’22

…

19- Nastasia Noens (FRA) à 2’’88

…



Jeudi 10 février

Descente du combiné alpin hommes

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) en 1'43"12

2- James Crawford (CAN) à 0"02

3- Seger Brodie (CAN) à 0"42

4- Johannes Strolz (AUT) à 0"75

5- Marco Schwarz (AUT) à 0"95

6- Justin Murisier (CAN) à 1"02

7- Christof Innerhofer (ITA) à 1"07

8- Broderick Thompson (CAN) à 1"27

9- Jan Zabystran (RTC) à 1"42

10- Raphael Haaser (AUT) à 1"51

11- Alexis Pinturault (FRA) à 1"92

...



Slalom du combiné alpin hommes

Classement final du combiné

1- Johannes Strolz (AUT) en 2'31"43

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"59

3- James Crawford (CAN) à 0"68

4- Justin Murisier (CAN) à 0"86

5- Marco Schwarz (AUT) à 1"28

6- Szollos Barnabas (ISR) à 1"75

7- Raphael Haaser(AUT) à 1"84

8- Broderick Thompson (CAN) à 2"77

9- Seger Brodie (CAN) à 3"60

10- Christof Innerhofer (ITA) à 4"37

...

Abandon : Alexis Pinturault (FRA)



Vendredi 11 février

Super-G femmes

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'13"51

2- Mirjam Puchner (AUT) à 0"22

3- Michelle Gisin (SUI) à 0"30

4- Tamara Tippler (AUT) à 0"33

5- Ester Ledecka (RTC) à 0"43

6- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"58

7- Federica Brignone (ITA) à 0"66

8- Cornelia Huetter (AUT) à 0"68

9- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"79

10- Elena Curtoni (ITA) à 0"83

11- Romane Miradoli (FRA) à 0"90

...

16- Laura Gauché (FRA) à 1"36

19- Tessa Worley (FRA) à 1"79

28- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"69

...



Samedi 12 février

Descente femmes, entraînement 1



Dimanche 13 février

Slalom géant hommes, manche 1

>>> Marco Odermatt (SUI) meilleur temps



Descente femmes, entraînement 2 >>> annulé



Slalom géant hommes, manche 2

Classement final

1- Marco Odermatt (SUI) en 2'09"35

2- Zan Kranjec (SLO) à 0"19

3-Mathieu Faivre (FRA) à 1"34

4- River Radamus (USA) à 1"60

5- Thibaut Favrot (FRA) 1"69

- Alexis Pinturault (FRA) à 1"69

7- Gino Caviezel (SUI) à 1"85

8- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1"90

9- Joan Verdu (AND) à 1"93

10- Filip Zubcic (CRO) à 2"74

...



Lundi 14 février

Descente femmes, entraînement 3



Mardi 15 février

Descente femmes

1- Corinne Suter (SUI) en 1'31"87

2- Sofia Goggia (ITA) à 0"16

3- Nadia Delago (ITA) à 0"57

4- Kira Weidle (GER) à 0"71

5- Elena Curtoni (ITA) à 1"00

...

7- Laura Gauche (FRA) à 1"60

13- Romane Miradoli (ITA) à 2"06

Abandon : Tiffany Gauthier (FRA) et Camille Cerutti (FRA)



Mercredi 16 février

Slalom hommes, manche 1

Descente du combiné alpin femmes, entraînement 1

Slalom hommes, manche 2

1- Clément Noel (CAN) en 1’44″09

2- Johannes Strolz (AUT) à 0″61

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0″70

4- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0″79

5- Loic Meillard (SUI) à 0″80

6- Daniel Yule (SUI) à 0″86

7- Linus Strasser (GER) à 0″93

8- Giuliano Razzoli (ITA) à 0″96

9- Albert Popov (BUL) à 1″06

10- Alexander Khoroshilov (AUT) à 1″08

…

16- Alexis Pinturault (FRA) à 2″06



Jeudi 17 février

Descente du combiné alpin femmes

1- Christine Scheyer (AUT) en 1'32"42

2- Ester Ledecka (RTC) à 0"01

3- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0"14

4- Romane Miradoli (FRA) à 0"53

5- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"56

6- Marusa Ferk Saioni (SLO) à 0"65

7- Keely Cashman (USA) à 0"67

8- Federica Brignone (ITA) à 0"69

9- Nicol Delago (ITA) à 0"70

10- Priska Nufer (SUI) à 0"73

...

17- Laura Gauché (FRA) à 1"66

...



Slalom du combiné alpin femmes

Classement final

1- Michelle Gisin (SUI) en 2'25"67

2- Wendy Holdener (SUI) à 1'05

3- Federica Brignone (ITA) à 1"85

4- Ester Ledecka (RTC) à 2"65

5- Katharina Huber (AUT) à 3"13

6- Christine Scheyer (AUT) à 3"58

7- Ramona Siebenhofer (AUT) à 4"02

8- Laura Gauché (FRA) à 4"37

9- Marusa Ferk Saioni (SLO) à 4"45

10- Julia Pleshkova (RUS) à 5"03...



Abandons : Romane Miradoli (FRA) , Mikaela Shiffrin (USA), Keely Cashman (USA), Priska Nufer (SUI), Marta Bassino (ITA)...



Dimanche 20 février

2h00 : Parallèle par équipes mixtes, huitièmes de finale

2h40 : Parallèle par équipes mixtes, quarts de finale

3h09 : Parallèle par équipes mixtes, demi-finales

3h28 : Parallèle par équipes mixtes, match pour la médaille de bronze

3h37 : Parallèle par équipes mixtes, finale 1