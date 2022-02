JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Patinage de vitesse



Samedi 5 février

3000m femmes

1- Irene Schouten (PBS)

2- Francesca Lollobrigida (ITA) à 1"13

3- Isabelle Weidemann (CAN) à 1"71

4- Martina Sablikova (RTC) à 3"41

5- Ragne Wiklund (NOR) à 4"51

...



Dimanche 6 février

5000m hommes

1- Nils van der Poel (SUE)

2- Patrick Roest (PBS) à 0"47

3- Hellgeir Engebraaten (NOR) à 1"04

4- Sergey Trofimov (RUS) à 1"43

5- Jorrit Bergsma (PBS) à 4"34

...



Lundi 7 février

9h30 : 1500m femmes



Mardi 8 février

11h30 : 1500m hommes



Jeudi 10 février

13h00 : 5000m femmes



Vendredi 11 février

9h00 : 10000m hommes



Samedi 12 février

9h00 : Poursuite par équipes femmes - quarts de finale

9h53 : 500m hommes



Dimanche 13 février

14h00 : Poursuite par équipes hommes - quarts de finale

14h56 : 500m femmes



Mardi 15 février

7h30 : Poursuite par équipes femmes - demi-finales

7h52 : Poursuite par équipes hommes - demi-finales

8h24 : Poursuite par équipes femmes, finale D

8h30 : Poursuite par équipes femmes, finale C

8h43 : Poursuite par équipes hommes, finale D

8h49 : Poursuite par équipes hommes, finale C

9h22 : Poursuite par équipes femmes, finale B

9h28 : Poursuite par équipes femmes, finale A

9h41 : Poursuite par équipes hommes, finale B

9h47 : Poursuite par équipes hommes, finale A



Jeudi 17 février

9h30 : 1000m femmes



Vendredi 18 février

9h30 : 1000m hommes



Samedi 19 février

8h00 : Mass start hommes, demi-finales

8h45 : Mass start femmes, demi-finales

9h30 : Mass start hommes, finale

10h00 : Mass start femmes, finale



Short-track

Samedi 5 février

500m femmes, séries >>> Tifany Huot Marchand (FRA) et Gwendoline Daudet (FRA) quatrièmes de leurs séries et éliminées

1000m hommes, séries >>> Quentin Fercoq (FRA) qualifié pour les quarts, Sébastien Lepape (FRA) quatrième de sa série et éliminé

Relais par équipes mixte, quarts de finale

Relais par équipes mixte, demi-finales

Relais par équipes mixte, finale B

Relais par équipes mixte, finale A

1- Chine en 2'37"348

2- Italie à 2'37"364

3- Hongrie à 2'40"900

4- Canada PENALITE

>>> France éliminée en quarts



Lundi 7 février

12h30 : 500m femmes, quarts de finale

12h44 : 1000m hommes, quarts de finale

13h13 : 500m femmes, demi-finales

13h20 : 1000m hommes, demi-finales

13h41 : 500m femmes, finale B

13h46 : 500m femmes, finale A

13h52 : 1000m hommes, finale B

13h58 : 1000m hommes, finale A



Mercredi 9 février

12h00 : 1500m hommes, quarts de finale

12h44 : 1000m femmes, séries

13h29 : 1500m hommes, demi-finales

13h45 : Relais 3000m femmes, demi-finales

14h13 : 1500m hommes, finale B

14h20 : 1500m hommes, finale A



Vendredi 11 février

12h00 : 1000m femmes, quarts de finale

12h18 : 500m hommes, séries

12h55 : 1000m femmes, demi-finales

13h04 : Relais 5000m hommes, demi-finales

13h37 : 1000m femmes, finale B

13h43 : 1000m femmes, finale A



Dimanche 13 février

12h00 : 500m hommes, quarts de finale

12h27 : 500m hommes, demi-finales

12h35 : Relais 3000m femmes, finale B

12h44 : Relais 3000m femmes, finale A

13h09 : 500m hommes, finale B

13h14 : 500m hommes, finale A



Mercredi 16 février

12h30 : 1500m femmes, quarts de finale

13h15 : 1500m femmes, demi-finales

13h32 : Relais 5000m hommes, finale B

13h44 : Relais 5000m hommes, finale A

14h11 : 1500m femmes, finale B

14h18 : 1500m femmes, finale A