JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



PHASE DE GROUPES

Groupe A

Canada

Etats-Unis

Allemagne

Chine



Jeudi 10 février

14h10 : Etats-Unis - Chine

14h10 : Canada - Allemagne



Samedi 12 février

5h10 : Canada - Etats-Unis

9h40 : Allemagne - Chine



Dimanche 13 février

4h10 : Chine - Canada

14h10 : Etats-Unis - Allemagne



Groupe B

1- Danemark 3 points

2- Russie 3

3- République tchèque 0

4- Suisse 0



Mercredi 9 février

Russie - Suisse : 1-0

République tchèque - Danemark : 1-2



Vendredi 11 février

5h10 : Danemark - Russie

9h40 : République tchèque - Suisse



Samedi 12 février

14h10 : Russie - République tchèque

14h10 : Suisse - Danemark



Groupe C

1- Suède 3 points

2- Lettonie 0

Finlande

Slovaquie



Jeudi 10 février

Suède - Lettonie : 3-2

9h40 : Finlande - Slovaquie



Vendredi 11 février

9h40 : Suède - Slovaquie

14h10 : Lettonie - Finlande



Dimanche 13 février

5h10 : Slovaquie - Lettonie

9h40 : Finlande - Suède



>>> A la fin de la phase de groupes, chaque équipe est classée de la 1ere à la 12eme place selon différents critères (positon dans le groupe / plus grand nombre de points / meilleure différence de buts / plus grand nombre de buts marqués / meilleur classement IHF). Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés directement pour les quarts de finale et les huit autres disputent des barrages.



BARRAGES

Mardi 15 février à 15h10, 7h10, 9h40 et 14h10



QUARTS DE FINALE

Mercredi 16 février 5h10, 7h00, 9h40 et 14h30



DEMI-FINALES

Vendredi 18 février à 5h10 et 14h10



PETITE FINALE

Samedi 19 février à 14h10



FINALE

Dimanche 20 février à 5h10