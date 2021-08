Le drapeau olympique est bien arrivé à Paris

On a ramené le drapeau à la maison. 100 ans après 🤩

The flag is back in town. 100 years after.#Paris2024 @Olympics pic.twitter.com/ohB1JsmLUf

— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2021

La fête est loin d’être terminée

A 1082 jours de la Cérémonie d’Ouverture, le compte à rebours est officiellement lancé pour Paris 2024 ! Alors que les Jeux d'été de Tokyo viennent de se conclure, le drapeau olympique a rejoint la capitale ce lundi en même temps que le dernier contingent tricolore qui était encore présent. Sur le tarmac de l’aéroport de Roissy, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, de la présidente du Comité National Olympique et Sportif Français Brigitte Henriques et de la Maire de Paris Anne Hidalgo, qui a reçu ce drapeau chargé de symbole des mains du président du Comité International Olympique Thomas Bach, ont été accueillies par le président du Comité d’Organisation des Jeux de Paris Tony Estanguet. L’occasion pour les équipes de France de handball ou de volleyball, portant fièrement leurs médailles d’or, de poser pour des photos avec le drapeau olympique et d’entonner une Marseillaise pour marquer leur retour triomphal au pays.Après cette première ovation au sortir de l’avion qui les a ramenés de Tokyo au lendemain de Cérémonie de Clôture de Tokyo 2020, cette arrivée du drapeau olympique matérialise le début du chemin qui mènera au retour des Jeux d'été dans la Capitale, 100 ans après la dernière édition organisée en France. Mais il n’est pas encore question pour les derniers médaillés revenus dans l’Hexagone de bénéficier d’un repos bien mérité. En effet, plusieurs festivités sont d’ores-et-déjà prévues. Tout d’abord, le drapeau olympique va rallier la Mairie de Paris, qui pourra alors le hisser sur sa façade. Il sera alors temps de communier avec le public sur la Place du Trocadéro. Après avoir accueilli un village dédié aux Jeux d'été, ce haut-lieu parisien va s’embraser pour célébrer la réussite des sports collectifs français lors du dernier week-end de compétition au Japon, avec trois médailles d’or mais également l’argent et le bronze pour le basketball français.