Le coronavirus inquiète les organisateurs des JO de Tokyo 2020

24 200 personnes contaminées

« Nous sommes extrêmement inquiets, dans le sens où l’avancée de l’épidémie pourrait tempérer l’intérêt et l’enthousiasme pour les jeux » ces mots viennent de la bouche de Toshiro Muto, le patron du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020. L’homme de 74 ans s'inquiète et espère que « Le virus soit éradiqué le plus vite possible. »Face à la menace grandissante, Muto compte « coopérer avec le comité international olympique, le comité international paralympique et le gouvernement de Tokyo pour affronter cette question ». Pour rappel, 490 personnes ont déjà trouvé la mort à cause du coronavirus 2019-nCoV. Près de 24 000 cas de contamination ont été confirmés en Chine et 200 cas à travers le monde.