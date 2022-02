Le CNOSF satisfait du bilan tricolore

L’équipe de France olympique n’est pas passée loin d’atteindre son objectif. Alors que les dirigeants du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) visaient un total de quinze médailles, les Tricolores ramènent de Pékin pas moins de quatorze récompenses, dont cinq en or, égalant en la matière le bilan de Pyeongchang. « La délégation a pratiquement atteint son objectif, on avait fixé quinze médailles », a ainsi déclaré la présidente du CNOSF Brigitte Henriques lors d’une conférence de presse aux côtés de Fabien Saguez, directeur technique national de la Fédération Française de ski (FFS), et Claude Onesta, manager de la haute performance à l’Agence Nationale du Sport (ANS). Malgré les échecs de certaines têtes d’affiche, Fabien Saguez a assuré que la politique de la FFS « a porté ses fruits ». « On est présents au freestyle, en snowboard, alpin, biathlon, ski de fond et, d'ailleurs, on fait des médailles dans toutes ces disciplines », a-t-il ajouté. A la question de savoir s’il fallait mieux cibler les moyens mis en œuvre, le DTN du ski français a assuré ne pas voir « comment on pourrait se passer de certaines disciplines ». « On n'a pas de raison de changer cette stratégie, sinon on se couperait de médailles potentielles en cas de choix trop ciblés », ajoute Fabien Saguez.

Onesta : « On souhaite se projeter vers Milan et Cortina »

Claude Onesta, pour sa part, se tourne déjà vers Milan et Cortina d’Ampezzo, qui accueilleront les Jeux d’hiver en 2026. « On souhaite analyser ce qui a permis ces résultats exceptionnels pour les pérenniser, a ainsi déclaré l’ancien sélectionneur de l’équipe de France masculine de handball. On a pris beaucoup d'informations sur les éléments qui ont amené les bons résultats et les déceptions. On souhaite se projeter vers Milan et Cortina en identifiant les zones de progrès et les détails qui ont pu faire échouer certains athlètes. » Pour cela, la possibilité d’aller chercher des talents à l’étranger pour encadrer les sportifs tricolores, comme le volleyball ou la natation l’ont fait récemment, n’est pas écartée. « On a voulu laisser passer Pékin. Désormais, on va ouvrir les discussions, admet Claude Onesta. Si à certains endroits la culture de la performance est trop faible, il ne faut pas hésiter à aller chercher ceux qui savent. » Présidente de la Fédération Française des sports de glace (FFSG), Nathalie Péchalat n’a pas hésité à confier qu’il « est temps pour la France de faire ce travail, de se positionner sur des disciplines maîtresses », quitte à délaisser celles qui sont moins susceptibles d’apporter des médailles comme d’autres pays tels l’Allemagne ou les Pays-Bas ont su le faire.