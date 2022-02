Laffont qualifiée pour la finale des bosses

J-1!! 🔥

Prête pour mes troisièmes Jeux Olympiques! 🤩

Qualifs F et H : Jeudi 3 à partir de 11h (heure 🇫🇷) en direct sur internet (France Tv/Eurosport)



Les finales : sur les chaînes France Tv et Eurosport

- Hommes : Samedi 5 - 11h (🇫🇷)

- Femmes : Dimanche 6 - 11h (🇫🇷) pic.twitter.com/2oJx9eIeny



— Perrine Laffont (@LaffontPerrine) February 2, 2022

Laffont n'a pas pris de risque, la marge est grande pour la finale



Perrine Laffont et Justine Dufour-Lapointe se qualifient en finale du ski de bosses féminin. 🇫🇷🇨🇦👏

Chloé Dufour-Lapointe et Camille Cabrol iront chercher leur qualification ce dimanche lors du second tour. 🙌@EquipeFRA | @Equipe_Canada | @FedFranceSki | #Beijing2022 pic.twitter.com/Sc1i96SrDh



— Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 3, 2022

Perrine Laffont (23 ans) a répondu présent. Venue à Pékin dans l'optique de conserver son titre olympique obtenu quatre ans plus tôt à Pyeongchang - ce qu'aucune Française n'est parvenue à faire jusqu'à maintenant - la vainqueur sortante sur les bosses peut continuer de rêver.Attendue au tournant, l'Ariégeoise a passé l'obstacle sans encombre., d'autant que la Kazakhe Yuliya Galysheva, sacrée championne du monde en 2019 et rivale numéro 1 de Laffont en ce mois de février sur la neige cent pour cent artificielle de Pékin, a renoncé avant même de s'élancer pour son run de qualifications. Elle laisse donc un boulevard à notre principale chance de médaille d'or en Chine. Certes, la FrançaiseToutefois, contrairement à Anthony, la championne olympique n'a jamais donné l'impression de forcer.Toute en fluidité,prévue dimanche midi (12h30, heure de Paris). La première héroïne tricolore des Jeux de Pyeongchang en 2018 (elle avait ouvert le compteur de la délégation française) a d'ailleurs laissé éclater sa joie après avoir passé la ligne et en avoir terminé avec ce run sur lequel elle avait tout de suite mis beaucoup d'intensité.Mission accomplie donc, de surcroît avec une aisance et une sérénité qui sentent peut-être très bon le doublé avant l'heure.