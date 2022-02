La neige perturbe le programme

Il ne neige pas souvent sur les différents sites de compétition des Jeux Olympiques de Pékin, mais ce dimanche, c’est bel et bien la neige qui a entraîné quelques modifications dans le programme. Ainsi, le deuxième entraînement de la descente féminine, prévu entre les deux manches du slalom géant masculin au Centre national de ski alpin de Yanqing, a été annulé. Rappelons que le premier entraînement avait été gagné vendredi par la Suissesse Priska Nufer. Le troisième entraînement est prévu pour lundi à 4h00 (heure française) et la descente olympique mardi à 4h00.

Le programme du slopestyle chamboulé

Le ski slopestyle a également été grandement perturbé par ces chutes de neige, qui entraînent un gros manque de visibilité, qui rendrait dangereux le moindre saut. Dans le Parc de saut acrobatique et bosses de Genting, les qualifications féminines, où l'on retrouvera la Française vice-championne olympique de Big Air Tess Ledeux, ont été reportées de dimanche à lundi, et la finale de lundi à mardi. En ce qui concerne l'épreuve masculine, où le Français Antoine Adelisse (éliminé en qualifications du Big Air) sera au départ, les qualifications sont reportées de lundi à mardi et la finale de mardi à mercredi. Enfin, alors que la première manche de slalom géant masculin avait pu se dérouler à l'heure prévue malgré un "jour blanc" qui a perturbé tous les skieurs, la deuxième manche a été reportée d'une heure et quart. Elle débutera, si tout va bien, à 8h00 (heure française) et non pas à 6h45 comme annoncé. En espérant que la neige ne vienne pas gâcher un peu plus cette neuvième journée des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin...