La France avec ses meilleurs éléments sur le relais mixte du biathlon

Fillon Maillet, meilleur biathlète du monde actuellement



POUR COMMENCER FORT CES JEUX OLYMPIQUES ! 👊💥

Découvrez la composition du Relais Mixte tricolore des JO de Pékin 2022 qui se déroulera le samedi 5 février à 10h :

1⃣ Anaïs Chevalier-Bouchet

2⃣ Julia Simon

3⃣ @EmilienJck

4⃣ @quentinfillon #AllezLesBleus 🇫🇷#Beijing2022 pic.twitter.com/Z7MdKLL2ET



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 3, 2022

Les Bleus n'entendent pas passer à côté d'une première médaille, samedi sur le relais mixte. Pour mettre tous les atouts de leur côté et avoir une (grande) chance de monter sur le podium de ce premier rendez-vous pour le biathlon, en espérant que la médaille éventuellement récoltée sera en or,La Fédération française de ski a dévoilé ce jeudi le quatuor retenu pour défendre les chances françaises sur ce relais mixte, programmé samedi matin à 10h00, heure française, pour lancer le biathlon dans ces Jeux d'hiver de Pékin 2022.A savoir ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle, et pas uniquement au niveau français. Le dernier nommé, récompensé de son incroyable début d'hiver, possède ainsi le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde. Avec 636 points, "QFM" devance ni plus ni moins que Jacquelin, qui lui passera le relais samedi lors du relais en espérant que le Villardien retrouve sa forme du début de saison, car il a accumulé les déceptions depuis sa deuxième place sur le sprint d'Oberhof du 7 janvier dernier. Chevalier-Bouchet et Simon seront chargées de donner les premières le tempo de ce relais mixte. La première est déjà montée à trois reprises sur le podium cette saison, quant sa compatriote peut se vanter d'avoir terminé deuxième à quatre reprises.