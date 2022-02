Un relais de trois jours début février

Le 4 février prochain, Pékin ouvrira ses Jeux Olympiques d’hiver et deviendra ainsi la première ville de l'histoire à avoir organisé des JO d’été (2008) et d’hiver. A un peu moins de quatre mois de la cérémonie d’ouverture, la flamme olympique est arrivée ce mercredi dans la capitale chinoise, après avoir été allumée lundi en Grèce, comme le veut la tradition, et avoir voyagé dans une lanterne rouge inspirée par la lanterne Changxin, une célèbre statuette en bronze au deuxième siècle avant J.C.La flamme y sera exposée. Selon les constatations de l’AFP, elle a été accueillie par une chorale d’enfants avant d’être transférée dans un chaudron par Cai Qi, le chef du Parti communiste chinois.Zhang Jiandong, vice-président exécutif du comité d’organisation, a ensuite annoncé qu’après un « relais en ligne », le traditionnel relais de la flamme aurait lieu du 2 au 4 février 2022 avec environ 1200 relayeurs. Le relais ne durerait donc que trois jours, contrairement à ce qui se fait habituellement dans les nations hôtes des JO, où la flamme fait en général le tour du pays pendant de longues semaines.Lundi, lors de l'allumage de la flamme en Grèce, plusieurs manifestants avaient demandé au Comité international olympique de reporter les JO, accusant la Chine de perpétrer un « génocide » contre les Ouïgours et les Tibétains. Ils avaient été arrêtés par les agents de sécurité.