Karaté : Le CIO ne reviendra pas sur le programme de Paris 2024

C’est ce qui s’appelle une fin de non-recevoir. Depuis son titre olympique remporté à Tokyo, Steven da Costa se bat pour que le karaté reste au programme des Jeux d'été à l’occasion de l’édition 2024 à Paris. Or, très rapidement, le Comité d’Organisation de l’événement (COJO) a assuré que le choix des quatre sports additionnels ne sera pas remis en cause. Le soutien de la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, de parlementaires et une lettre ouverte de la Fédération Française de karaté n’y a rien changé. « Il y a déjà cinq sports de combat. On avait la possibilité de rajouter quatre sports. En allant chercher des sports urbains comme le breakdance et le skateboard, on va chercher des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent, a récemment déclaré Tony Estanguet au micro de France Info. Je regrette qu’il n’y ait pas le karaté en 2024 parce que Steven Da Costa est un très grand champion, mais le rôle du comité d’organisation est de trouver un équilibre. »

McConnell : « La porte est effectivement fermée pour le karaté »

Un sujet qui s’est invité dans l’entretien accordé à l’AFP par le directeur des sports du Comité International Olympique (CIO), Kit McConnell. L’Australien, ancien dirigeant de World Rugby en charge de l’organisation de la Coupe du Monde, a confirmé à cette occasion que « la porte est effectivement fermée pour le karaté ». A l’image des déclarations de Tony Estanguet, c’est une notion d’« équilibre entre disciplines traditionnelles et celles en pleine croissance » qui a été mise en avant par Kit McConnell pour justifier le choix effectué par Paris 2024 de privilégier le breakdance, l’escalade, le skateboard et le surf. Le processus ayant permis la désignation de ces quatre disciplines « s'est fait de façon transparente », ajoute ce dernier. « Le but est de donner à tous des certitudes le plus tôt possible, donc aucun changement n'est possible depuis l'an dernier », conclut le dirigeant du CIO. « Ce sont des excuses qui m'énervent un peu, a rétorqué Steven da Costa. On s'éloigne totalement des valeurs des Jeux d'été, on parle d'argent, d'audience, on ne parle plus de sport, donc je comprends encore moins la décision. » Mais elle restera irrévocable…