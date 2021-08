Karaté (H) : Da Costa assuré d'une médaille

🥋🔥💥⚡ Steven Da Costa se qualifie pour les demi-finales du tournoi des -67 kg et s'assure une médaille olympique !



Victorieux de trois combats sur quatre, il terminera parmi les deux premiers de sa poule #Tokyo2020





— francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Une 26eme médaille assurée pour la délégation française ! Elle viendra du karaté, grâce à Steven Da Costa ! Le Lorrain de 24 ans, champion du monde 2018 et champion d'Europe 2016 et 2019, a parfaitement tenu son rang en se qualifiant pour les demi-finales des -67kg, ce qui lui assure au minimum une médaille de bronze. Le karatéka français a débuté son tournoi par une victoire 4-0 (deux yukos et un waza-ari) en phase de poules contre le membre de l'équipe des réfugiés Hamoon Derafshipour (28 ans), médaillé de bronze mondial en 2018 lorsque Da Costa avait été sacré.(deux ippons et un yuko pour le Jordanien, deux yukos et un waza-ari pour le Français). Mais Da Costa s'est très bien repris en battant le Letton Kalvis Kalnins (30 ans), vice-champion d'Europe des -60kg, sur le score de 11-2 (trois yukos, 2 ippons, 1 waza-ari pour le Français, deux yukos pour le Letton) pour son troisième combat puis le Vénézuélien Andres Madera (33 ans), champion panaméricain 2019, sur le score de 2-0, grâce à un waza-ari.Il sera opposé, à 13h05 heure française, au Kazakh Darkhan Assadilov (33 ans), médaillé de bronze mondial des -60kg en 2018. Il y a un coup à jouer pour le Français !