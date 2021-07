JO - Les USA préparent les Jeux en se promenant contre l'Argentine

Les joueurs de Gregg Popovich, tenants du titre olympique, avaient été déstabilisés par les deux premiers revers de leur camp d'entraînement dans le Nevada. Ils se sont bien repris mardi et ont soigné leur démonstration de basket offensif face à des Argentins courageux mais limités, dans la salle du Mandalay Bay. Durant, la star des Brooklyn Nets, a aussi pris six rebonds. Il n'a pas été le seul à briller car quatre autres joueurs américains ont été efficaces: Bradley Beal (17 pts), Zach LaVine (15), Damian Lillard (13, dont trois paniers à trois points) et Bam Adebayo (12 points en 18 minutes sur le parquet).

"Nous avons joué avec plus d'intensité", a résumé Adebayo, alors que Popovich était rassuré par cette production plus constante de bout en bout: "Contre l'Australie, nous avions bien joué pendant la moitié du match, cette fois-ci nous avons maintenu un bon rythme pendant la totalité, ça montre que nous nous améliorons". Côté argentin, le vétéran Luis Scola (41 ans), ancien joueur de la NBA, a marqué 16 points, Nicolas Laprovittola 13 et Facundo Campazzo 12.

Les USA ont encore deux matches à jouer cette semaine pour finir leur camp d'entraînement: une revanche vendredi contre l'Australie puis un match de clôture dimanche contre l'Espagne avant de prendre l'avion pour le Japon.