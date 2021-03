JO d'hiver 2026 : Le logo a été dévoilé

"Futura. Because the future is a victory for all of us."#StrongerTogether @MilanoCortina26

Les couleurs italiennes pour les paralympiques

Des 871 566 suffrages parvenus de tous les pays du monde entier sur le site officiel des Jeux Olympiques d'hiver de Milan 2026 est né le logo officiel de la compétition.« Et le peuple a choisi ! Le logo des Jeux de Milan Cortina d'Ampezzo 2026 vient d'être dévoilé. Quel magnifique emblème ! On se réjouit déjà beaucoup ! », s'est félicité le comité olympique de ces Jeux d'hiver qui se dérouleront dans les Dolomites après avoir levé le voile sur le logo en question.dans le cadre d'un concept des plus stylisés et relativement futuriste.Avec deux déclinaisons pour ce logo :de cette même olympiade de 2026. Une édition qui se déroulera du 6 au 26 février entre Milan et la station de Cortina d'Ampezzo (les jeux paralympiques auront, eux , lieu du 6 au 15 mars), où s'étaient déroulés le mois dernier les Championnats du Monde de ski alpin. Côté français, Mathieu Faivre, héros tricolore de ces Mondiaux, y avait décroché l'or en géant comme en parallèle. Alexis Pinturault avait lui créé la surprise en terminant troisième du super-G, avant de décevoir sur le combiné (argent), dont il était l'immense favori. Tessa Worley avait complété la moisson en grimpant elle aussi sur le podium du parallèle (3eme).