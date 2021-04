JO de Tokyo : Une annulation est toujours possible

Alors que ce mercredi, les sportifs ont fêté en grande pompe le « J-100 » des Jeux Olympiques, notamment en France où ont été dévoilés la liste des candidats pour être porte-drapeau (il y aura un homme et une femme cette année) et les primes accordées aux médaillées. Mais ce jeudi, une petite phrase de Toshihiro Nikai a fait l’effet d’une douche froide. Interviewé sur la chaîne de télévision japonaise TBS, le secrétaire général du parti libéral-démocrate (le principal parti au pouvoir) a fait savoir qu’il y avait encore un risque que les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, soient annulés. « Nous devrons annuler les Jeux sans hésiter si ce n'est plus possible. Bien sûr, l’annulation est une option. Si les infections se répandent à cause des Jeux olympiques, je ne sais pas à quoi ils servent », a-t-il déclaré, alors que le Japon a dû déplorer 5482 cas positifs et 49 décès durant la journée de mercredi (517 000 cas et 9471 décès au total depuis le début de la pandémie). La courbe des décès est repartie à la hausse depuis une semaine, alors que celle des cas est en augmentation constante depuis un mois dans le pays, sachant que le Japon n’a, à ce jour, vacciné que 0,9% de sa population (16,7% en France, à titre de comparaison).

Les Japonnais toujours défavorables

Cependant, l'homme politique n'a pas eu que des propos pessimistes, soulignant "l'importance pour le Japon de susciter l'enthousiasme avec l'adhésion du public. Nous voulons définitivement faire des Jeux un succès. Pour y parvenir, il y a différentes questions à régler. C'est important de les régler l'une après l'autre. » Il y a encore beaucoup de travail, visiblement. Et l'opinion publique, qui n'a jamais été très favorable à la tenue de ces JO, n'a pas changé d'avis, loin de là. Selon un sondage publié lundi dernier, ils étaient encore 70% à être hostiles à ces JO 2021, et 39,2% souhaitaient leur annulation. A J-99, le doute est toujours permis.