Encore deux places à prendre… dont une pour Holiday

La sélection américaine :

Les Etats-Unis sont en passe d’aligner une équipe masculine de basketball de très haut niveau aux Jeux Olympiques. Alors que les play-offs NBA sont dans la dernière ligne droite, les joueurs confirment un à un leur disponibilité vis-à-vis du staff emmené par Gregg Popovich. Alors que Stephen Curry a d’ores-et-déjà décliné la sélection tout comme Donovan Mitchell, « Team USA » va pouvoir compter sur des joueurs de premier plan comme James Harden et Kevin Durant, mis au repos de manière anticipée par l’élimination des Brooklyn Nets par les Milwaukee Bucks au terme du match 7 lors des demi-finales de la Conférence Est. Alors que des joueurs tels Damian Lillard, Jayson Tatum ou encore Bam Adebayo vont figurer sur la liste de douze joueurs que le staff américain va devoir livrer, ce sont deux noms qui vont s’ajouter, selon les informations de la presse américaine.En effet, selon la chaîne ESPN citant l’agent Mike Lindeman, l’ailier des Milwaukee Bucks Khris Middleton s’est engagé à rejoindre la sélection à l’issue de la saison NBA. Appartenant à la même agence, Jeff Schwartz a confié à la chaîne américaine que l’ailier-fort ou pivot des Cleveland Cavaliers Kevin Love a pris le même engagement auprès de Gregg Popovich. Dans un premier temps, le journaliste Shams Charania, qui collabore avec les publications The Athletic et Stadium, a annoncé que Chris Paul a également choisi de faire le déplacement à Tokyo. Mais, alors qu’il est actuellement écarté des terrains à cause du coronavirus, « CP3 » a finalement opté pour ne pas participer au tournoi olympique de basketball masculin, selon des sources internes à la NBA citées par le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski. Une solution a été très vite trouvée puisque le meneur des Bucks Jrue Holiday a donné son accord, toujours selon cette source Avec ces trois noms supplémentaires, la liste des Etats-Unis est quasiment complète. En effet, onze joueurs ont déjà pris le parti de prolonger leur saison en défendant les couleurs de leur pays à Tokyo, avec l’objectif d’aller chercher un quatrième titre consécutif, un septième en huit éditions depuis la « Dream Team » de 1992. Gregg Popovich va donc devoir faire des choix dans les jours à venir.Damian Lillard (Portland), Draymond Green (Golden State), Jayson Tatum (Boston), Bradley Beal (Washington), Devin Booker (Phoenix), James Harden (Brooklyn), Kevin Durant (Brooklyn), Bam Adebayo (Miami), Khris Middleton (Milwaukee), Kevin Love (Cleveland), Jrue Holiday (Milwaukee)