JO de Tokyo - Tennis de table : L’équipe de France féminine finalement qualifiée

⭐️ Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France féminine est qualifiée pour les Jeux olympiques !

Retrouvez l'interview de Rozenn Jacquet-Yquel 👉 https://t.co/GPoXeaJQfX#uneseuleequipe pic.twitter.com/KTm5fcwcW3

Une troisième médaille pour le tennis de table français à Tokyo ?

Carton plein pour l’équipe de France de tennis de table ! Pour la première fois depuis l’introduction de la discipline aux Jeux Olympiques, en 1988, la délégation française pourra compter sur une équipe masculine, une équipe féminine, un double mixte et deux individuels messieurs et dames. L’équipe féminine, qui ne s’était pas qualifiée, a décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo grâce au forfait de la Corée du Nord. « Je suis très heureux que la France qualifie son équipe féminine aux Jeux Olympiques de Tokyo.C’est une première pour le tennis de table français. Avec cette qualification, nous remplissons tous les quotas. Un tel résultat d’ensemble n’était pas encore arrivé dans l’histoire olympique du tennis de table français. Je félicite tous les acteurs de cette performance. Nous avons hâte d’y être ! », s’est réjoui le président de la Fédération française de tennis de table Gilles Erb sur le site de la FFTT.A Tokyo, la France sera donc représentée par Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson (simple hommes et épreuve par équipes), Alexandre Cassin (épreuve par équipes), Jian Nan Yuan, Prithika Pavade (simple femmes et épreuve par équipes). Can Akkuzu sera quant à lui remplaçant. La troisième pongiste qui disputera l’épreuve par équipes reste à déterminer. Au total, la France a remporté deux médailles en tennis de table dans toute son histoire olympique :