JO de Tokyo : Ripoll n'a jamais pensé à déclarer forfait

"Compliqué, agaçant, frustrant"



1ère séance d'entraînement pour la Sélection France qui a débuté sa préparation hier à Clairefontaine 👊🇯🇵 pic.twitter.com/Cpp5anfFCu

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 5, 2021

Après des semaines de négociations, une dérogation accordée par la FIFA, Sylvain Ripoll a enfin dévoilé, vendredi, la liste des joueurs convoqués avec la France afin de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo (21 juillet au 7 août). En raison du fait que Benoît Badiashile (Monaco) et Malang Sarr (Chelsea) ; les milieux Eduardo Camavinga (Rennes) Maxence Caqueret (Lyon), et les attaquants Amine Gouiri (Nice) et Jonathan Ikoné (Lille) ont été retenus dans leur club, le sélectionneur a appelé onze nouveaux éléments dans sa liste définitive par rapport à l'initiale.Ce lundi, alors que la sélection tricolore a entamé sa préparation pour la compétition, et en attendant les arrivées d'André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, qui partiront du Mexique ce lundi soir, Ripoll a évoqué les nombreux problèmes connus afin d'établir sa liste. "Cette période avant la liste a été assez compliquée. Je suis passé à autre chose. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui arrive, ce projet qu’on aborde avec fraicheur et enthousiasme vers le challenge qui est le nôtre., a-t-il affirmé.Alors que durant un temps la possibilité d'un forfait avait été évoquée à cause de la difficulté de composer la liste et des refus des clubs de libérer certains joueurs, Ripoll s'est montré franc ; il n'a jamais songé à cela. "Ça a pris du temps, c’était plus compliqué que prévu mais en aucun cas.a jugé le natif de Rennes. Avec le premier objectif de sortir des poules - dans un groupe A composé également du Mexique, de l'Afrique du Sud et du Japon.