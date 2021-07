JO de Tokyo (préparation) : Les Etats-Unis encore battus !

Un match contre l'Argentine mercredi

Dans douze jours, le tournoi olympique de basket masculin débutera par un choc entre les Etats-Unis et la France. Si les Bleus se sont inclinés deux fois contre l'Espagne en match de préparation la semaine passée, cela ne va pas mieux du côté de Team USA, qui a perdu deux matchs également. Après le Nigéria samedi (90-87), c'est en effet l'Australie qui a dominé l'équipe de Gregg Popovich, ultra favorite du tournoi olympique avec la présence des superstars NBA, sur le score de 91-83, à Las Vegas.Mais les Américains ont craqué dans le dernier quart, perdu 32-18, la faute à un Patty Mills des grands soirs, que connait pourtant bien Popovich, et qui termine avec 22 points à 9 sur 21 aux tirs (69-64 pour l'Australie à la fin du troisième quart). Team USA a réussi à repasser devant et menait encore 82-81 à 4'13 de la fin, mais l'Australie a fini très fort, avec un 10-1 ! C'est Damian Lillard qui termine meilleur marqueur américain, avec 22 points (dont 6 sur 11 à 3 points), devant Kevin Durant (17 à 4 sur 9 à 3 points) et Bradley Beal (12). Mais, cela s'est avéré insuffisant."Ces équipes internationales sont expérimentées, et nous, nous continuons encore à travailler pour devenir une équipe. On ne va pas juste se passer la balle et battre ces équipes. Elles ont des cinq majeurs NBA maintenant", a reconnu Damian Lillard, conscient que son équipe n'allait peut-être pas écraser tous ses adversaires comme certains l'imaginaient. Mercredi, les Etats-Unis disputeront un troisième match de préparation contre l'Argentine, toujours à Las Vegas,Durant (17), Grant (5), Green (1), Beal (12), Lillard (22), Tatum (8), Adebayo (6), LaVine (5), Johnson (7)